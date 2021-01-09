5 سنوات من الإنجازات.. البرنامج الرئاسي نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويبتكر

«إن الغد مشرق، وإن الغد لكم وبكم ومنكم، وأنتم الأقدر على معالجة ما تألمه هذا الوطن، فصناعة المستقبل بكم وبقوتكم، وبقوتكم ستبقى مصر، عزيزة أبية وبقوة شبابها ستحيا مصر»، كانت هذه الكلمات جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عام الشباب المصري في التاسع من يناير عام 2016، بدار الأوبرا المصرية حين أعلن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة (المشروع القومي للطاقة الإيجابية) وكانت هذه بداية رحلة نجاح لا نهاية لها.

كفاءات قادرة

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي من توليه حكم البلاد، ملف الشباب اهتماما كبيرا وجعله عي رأس أولويات الدولة المصرية وسعي لتأهيلهم علميا وعمليا تمهيدا لتوليهم المناصب القيادية في الدولة، وأحد أهم صور الاهتمام بالشباب هو «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والادارية فى الدولة، وذلك من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الادارة والتخطيط العلمى والعملى وزيادة قدرتها على تطبيق احدث الاساليب والنظريات لمواجهة المشكلات التى تواجه الدولة المصرية.

وفى ذكرى مرور 5 سنوات على انطلاقه، حقق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إنجازات مهمة، حيث بدأت فكرة البرنامج بالإعلان عن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة حتى تكون قادرة على تولي المسئولية وتحمل مهام العمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويبتكر.

ويهدف البرنامج كذلك إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص يتم ضخها في شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطنى وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين في القطاع الإداري للدولة.

قاعدة شبابية

كما يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولي المسؤولية السياسية والمجتمعية والإدارية في الدولة، وذلك من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق أحدث الأساليب والنظريات لمواجهة المشكلات التى تواجه الدولة المصرية.

البرنامج عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية من خلال إدارة متخصصة محترفة، وبتعاون في تنفيذه عدد من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويطبق البرنامج نموذجا تعليميا مبنيا على مفهوم اكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في صورة محاضرات نظرية يليها تطبيق عملي مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة، ويلتقي المتدربون خلال فترة البرنامج بعدد من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

ونجح البرنامج في تخريج 1500 شاب وفتاة، يمثلون جميع محافظات الجمهورية ( خلال ثلاث دفعات تولي عدد منهم بعض المناصب القيادية كمحافظين و نواب للمحافظين ومعاوني وزراء وأعضاء مجلس نواب وغيرها من المناصب العام في القطاع العام والخاص، واستطاع هؤلاء الشباب تحقيق نجاحات كبيرة وتغيير ملموس علي أرض الواقع حتي أصبحت التجربة المصرية مثال يحتذى به في العديد من الدول.