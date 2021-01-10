تفاصيل إصابة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بكورونا: العدوى من بره

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إصابة المحامي بالنقض عصام شيحة، رئيسها، بفيروس كورونا المستجد وذكر البيان أنه مصاب منذ مساء أمس السبت وانه يخضع للعزل المنزلي لعدم احتياج الحالة للنقل للمستشفى حيث يلتزم بالبرتوكول العلاجي.

شيحة: ملتزم بالعزل المنزلي

وقال عصام شيحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انه يعاني أعراض بسيطة وأن الأطباء أكدوا عدم الحاجة للنقل للمستشفى مؤكدا التزامه بالعزل المنزلي لحين تمام شفائه مع التزامه ببروتوكول العلاج والعزل المنزلي.

وقال المحامي طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة كانت إجازة رسمية في أيام الخميس والجمعة والسبت، وإن إصابة «شيحة» كان أمس، وبالتالي جاري تعقيم المنظمة وتطهيرها اليوم، موضحا أنمه يتبعون الإجراءات الاحترازية بالفعل ويراعي تطهير المنظمة أولا بأول.

زغلول: شيحة أصيب في المحاكم

وتابع زغلول في حديثه لـ«الوطن» أنه من المستبعد أن تكون الإصابة من داخل المنظمة حيث إن شيحة له تحركات عدة بطبيعة عمله كمحام يتردد على المحاكم ويخالط الجمهور بشكل مستمر، مشيرا إلى أن المنظمة تضع لافتة بالإرشادات العامة للحفاظ على الإجراءات الاحترازية، على الباب حيث تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة قبل الدخول.

وتابع المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه منذ بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا «كوفيد 19» والمنظمة تهتم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بالالتزام بالمسافات مع تقديم المواطنين الشكاوى كما يتم توفير الكمامات والكحول لهم.

زغلول: المنظمة تعمل بكامل قوتها

وأشار زغلول إلى أن المنظمة تعمل بكامل قوتها حيث إن مساحته كبيرة وعدد العاملين بها موزع بشكل صحي فكل غرفة بها عضوان فقط كما أن آخر اجتماع للمنظمة كان يوم الأحد الماضي وكان «أونلاين».

وكانت المنظمة انتخبت شيحة بعد رحيل الحقوقي حافظ ابو سعدة رئيسها السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان.