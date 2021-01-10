الديهي: زيادة شكاوى «المنظومة الحكومية» ظاهرة صحية وإيجابية

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، باستعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، حيث إن المنظومة تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال 2020، وتم حسم 87% من الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام.

المنظومة نجحت في فحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيا منذ إنشائها

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أنه جاري متابعة المتبقي من تلك الشكاوى، وبذلك تكون المنظومة نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونيًا منذ إنشائها في يوليو 2017، معتبرًا أن زيادة الشكاوى الواردة لمنظومة الشكاوى الحكومية ظاهرة صحية وإيجابية غير مسبوقة تستحق توجيه الشكر للحكومة.

زمان اللي كان يقدم شكوى في الحكومة يروح في داهية

وتابع: «زمان اللي كان يقدم شكوى في الحكومة يروح في داهية ويجيب نتيجة عكسية، المنظومة لا تعتمد فقط على تلقي الشكاوى من المواطنين، وإنما ترصد الشكاوى من خلال مصادر متعددة سواء الوسائل الإعلامية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

الديهي عن اشتراطات البناء: الدولة تسابق الزمن لأنهاء فوضى العمران

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس السيسي، اطلع على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذي لإقامة التجمعات البدوية في سيناء، و كان هناك توقف في البناء خلال الفترة الماضية؛ لنقل الموضوع من العشوائية للتنظيم المحوكم، منوهًا بأن أكثر من 50% من مباني مصر غير منظمة فضلًا عن المناطق العشوائية وشديدة الخطورة.

وأوضح أنه لم يكن للحكومة أن يتثنى لها شد خط والبدء من جديد كما قال الرئيس، إلا بتقنين الاوضاع القديمة، مع البدء من جديد بقانون وإجراءات واشتراطات واضحة للبناء، واليوم شهد مراجعة تلك الاشتراطات قبل إتمام الإطار الجديد لمنظومة تراخيص البناء، وهي بداية لعهد جديد للخروج من العشوائية لآفاق رحبة من التنظيم، منوهًا بأن الدولة تسابق الزمن لإيجاد حلول جذرية لفوضى العمران وإقامة المنشآت، ووضع ضوابط واشتراطات البناء لإعلانها للجمهور.