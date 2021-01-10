محمد منير يهدي «فينك يا حبيبي» لروح مدير أعماله في ذكراه الأولى

يستعد الفنان الكبير محمد منير، لطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد «باب الجمال»، غدا عبر إحدى الخدمات الصوتية بشركة اتصالات شهيرة.

الأغنية بعنوان «فينك يا حبيبي» وهي من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، وتعد واحدة من أشهر أغنيات المطرب النوبي الراحل بحر أبو جريشة، وصدرت في ألبومه «كفاية بعاد».

وعلمت «الوطن» أن منير قرر إطلاق الأغنية غدا الثلاثاء، كإهداء لروح زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله الراحل محمود أبا زيد الذي تحل ذكراه الأولى غدا.