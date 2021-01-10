عاجل.. الصحة العالمية توجه رسالة عاجلة للسائقين بشأن الشبورة المائية

حددت منظمة الصحة العالمية 7 نصائح للقيادة الآمنة عند حدوث الشبورة المائية، وقالت في منشور توعوي لها: إذا اضطررت للقيادة أثناء الشبورة المائية، فاتبع تعليمات القيادة الآمنة الذاتية من أجل سلامتك وسلامة من حولك على الطريق وجاءت النصائح كالتالي:

- تهدئة سرعة السيارة قبل دخول الشبورة.

- التحكم في عجلة القيادة جيدا مع تشغيل المساحات دائما.

- المسافات وضع مسافة امنة بين سيارتك والسيارة الآمنة.

- التهوية الجيدة داخل السيارة حتي لا تكون شبورة مائية بالداخل.

- الالتزام بالقواعد الأساسية للقيادة الآمنة علي الطريق للحد من الحوادث المرورية.

- في حالة تعطل السيارة يتم تجنبيها حتي أقصي يمين الطريق وبعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الانوار وعدم النزول والاتصال برقم الإغاثة.

وقالت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إننا بلغنا ذروة انتشار فيروس كورونا في الإقليم، ودعت البلاد بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس خاصة وأننا في مرحلة شديدة الخطورة وفقا لبيان للمنظمة.

وبحسب التقرير الذي حصلت المنظمة عليه من بلدان الإقليم، تبين أن مصر تقع في المرتبة الرابعة، من حيث عدد الوفيات بعد كلا من جمهورية إيران الإسلامية والعراق وباكستان.

وقالت المنظمة، إن ارتفاع معدل الوفيات في مصر يأتي بسبب طلب الرعاية الصحية في وقت متأخر، ومعظم حالات الوفاة وفقا للتقارير هي لاصحاب الأمراض المزمنة والحالات الشديدة الخطورة.