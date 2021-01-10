أشرف زكي يكشف كواليس جلسة صلح باسم سمرة ورحاب الجمل «صور»

نجح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في الصلح بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل داخل منزله، منذ قليل، وذلك بعد اتهام الأخيرة لـ «سمرة» بتعاطي مخدر الحشيش وتعديه بالقول والفعل أثناء بروفة تحضيرية لفيلم «ديك العياط».

وقال زكي لـ «الوطن» إن سمرة والجمل اجتمعا في منزله، مساء اليوم، واعتذرا له على الإساءة لبعضهما عبر وسائل الإعلام، مضيفا أنهما اعتذرا لبعضهما البعض أمامه عن هذه الواقعة.

وأوضح أنه سيتم التقدم بمذكرة لنقابة المهن التمثيلية لحفظ التحقيق، ومن المقرر استكمالهما لتصوير الفيلم بشكل طبيعي.

وكشف عن أنه فوجئ بتلك الزيارة ولم يكن مخططًا لها، لافتًا إلى أن صديقا مشتركا بينهم، هاتفه وقال له إنه يرغب في زيارته بمنزله دون كشف أي تفاصيل، متابعًا: «فوجئت بيه داخل عليّا هو وباسم ورحاب».

وأوضح أن باسم سمرة ورحاب الجمل، اتفقا على الصلح وإنهاء أي خلافات نشبت بينهما، واقتنعا بأن منصات مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لنشر مشاكل الفنانين.

وكان باسم سمرة، أكد أنه يحترم قرارات الدكتور أشرف ذكي بوقفه عن مزاولة المهنة، وخضوعه للتحقيق، قائلا: «أرحب جدا بقرارات النقابة، ولن أتحدث في الوقت الحالي أو أدلي بأي تصريح بخصوص الواقعة، إلا بعد تحقيق النقابة الذي أثق في نزاهته»

وشدد باسم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على احترامه وتقديره لكل قرارات النقابة برئاسة الدكتور أشرف ذكي، مشيرا إلى ثقته الكاملة في نزاهتها.

وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن العمل

يذكر أن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن أمس السبت، وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، موضحًا أنه طالب الفنانين بالتوقف عن التراشق سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا واللجوء إلى النقابة.

رحاب الجمل تصف باسم سمرة بالممثل السكران

وكانت رحاب الجمل نشرت أمس، منشورًا بعنوان «الممثل السكران» على صفحتها بموقع «فيس بوك»

قالت فيه «لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحكم برضو تعتبره حق مكتسب».

وأضافت في منشورها: «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية ما تتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب ومهنية».

وتابعت الفنانة: «المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك».