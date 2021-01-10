الصحة العالمية تبحث اعتماد اللقاح الروسي ضد كورونا نهاية يناير

أعلن مستشار وزارة الصحة الروسية سيرجي غلاغوليف اليوم أن الجولة الأولى من مشاورات منظمة الصحة العالمية حول اعتماد لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ ستنعقد بنهاية يناير الجاري.

وقال غلاغوليف: تعقد منظمة الصحة العالمية في الثلث الأخير من يناير الجاري أول اجتماعاتها الاستشارية عبر الإنترنت لمنح الاعتماد الطارئ للقاح سبوتنيك V" الروسي وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك

وكانت روسيا أعلنت الأسبوع الماضى تطعيم أول مليون مواطن روسي بلقاح سبوتنيك V المبتكر في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد، في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على المرض.

فيما أكد نائب وزير الصحة الروسي، فيكتور فيسينكو، أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك V» أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص، مشيرا إلى أنه تتم مراقبة سلامة وفعالية الدواء اليوم، بالإضافة إلى ذلك باستخدام بيانات من السجل الفيدرالي للأشخاص الذين خضعوا لإجراء التطعيم لرصد أى آثار سلبية للقاح حل ظهورها.

وعلق فيكتور على كلام رئيسة لجنة التطعيم الوطنية اليونانية ماريا ثيودوريس، التي أشارت إلى أن روسيا والصين جازفتا باستخدام اللقاحات التي لم تكتمل دراساتها السريرية، قائلا: «في سياق الوباء، كانت هذه الخطوة مبررة تماما، لأنها جعلت من الممكن حماية السكان من عدوى فيروس كورونا الجديد في أسرع وقت ممكن».