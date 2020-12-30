طبيب: روسيا لم تعترف باللقاح الصيني لأنه غامض

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية بموسكو، إن هناك ارتفاع في حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لندن بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا وكذلك عدم التزام كثير من المواطنين بالحجر المنزلي، مبينا أنه بداية من العام الجديد سيتم تسليم المواطنين الروسيين شهادات تفيد بتلقيحهم لمساعدتهم في السفر خارج البلاد مع عدم تنفيذ الحجر لمدة 14 يوم عند العودة وكذلك السماح لهم بحرية التنقل في البلاد داخليا والتمتع بالتخفيضات على تذاكر المواصلات.

روسيا لم تعترف باللقاح الصيني

وأضاف أستاذ علم الأحياء الدقيقة بالأكاديمية الروسية بموسكو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه سيبدأ إيجاد هوية اللقاح في روسيا منذ بداية يناير ولكن لن تكون شرط الدخول إلى البلاد إلى بعد فترة معينة تسمح بالتلقيح لجميع المواطنين وهناك اتفاق ضمني بين روسيا التي تنتج لقاح سبوتينك والدول الأوروبية الأخرى المعترف باللقاح الخاص بها وليست اللقاحات الإيرانية واللقاحات الهندية من ضمن هذه اللقاحات مع اعتماد باللقاحات الأمريكية والبريطانية ولا يوجد حتى الآن اعتراف باللقاح الصيني وهو غامض ولكن يعتقد أن يتم الاعتراف به في بداية العام الجديد بعد إجراء عليه مجموعة من التجارب.

الفيروس خرج من ووهان

وظهر فيروس كورونا المستجد الذي يعد من سلالة الفيروسات التاجية في الصين في نوفمبر عام 2019 في مدينة تسمى ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط دولة الصين ولم تنتشر الصين حينها تقارير حول المرض مما ساعد على انتشاره في مختلف دول العالم وإعلانه وباءا عالمية في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في أعداد الإصابات والوفيات.