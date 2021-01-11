آخرهم رئيس المنظمة المصرية.. كورونا يضرب «حقوق الإنسان»

صدمة جديدة تلقاها المجتمع الحقوقي اليوم، بإعلان إصابة المحامي عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت المنظمة إصابته أمس بعد أسابيع من انتخابه رئيسا للمنظمة بعد وفاة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى جانب تدهور حالة الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نتيجة إصابته بالفيروس المستجد.

إصابة عصام شيحة بفيروس كورونا

أصيب المحامي بالنقض عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس.

وأوضحت المنظمة في بيانها، أن شيحة يخضع للعزل المنزلي حيث يلتزم بتعليمات الأطباء المعالجين بعد إجرائه الفحوصات الطبية، بأخذ البرتوكول حتى تتحسن حالته الصحية، مشيرة إلى أن الأطباء قالوا إنه لا يحتاج للذهاب إلى مستشفى.

إصابة جورج إسحاق بكورونا

أصيب الحقوقي جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.

وكان الكاتب الصحفي سليمان شفيق، قبل عدة أيام أعلن عن تدهور الحالة الصحية لـ«جورج إسحاق»، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفاة حافظ أبو سعدة

وفِي نوفمبر الماضي توفى حافظ أبو سعدة الناشط في مجال حقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حيث أعلنت نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية وزوجته وفاته أقر إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت توفير خطوط تليفونية من اجل تلقي استفسارات المصابين بفيروس كورونا المستجد المستفيدين بالتأمين الصحي إلى جانب تقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد وخدمات الدعم النفسي للمرضى ولذويهم، بمستشفيي المبرة والحياة بورفؤاد، المخصصين لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد الواقعين في نطاق محافظة بورسعيد.