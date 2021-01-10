نائب وزير الإسكان: سيتم تطوير 1500 قرية في 50 مركزا خلال عام

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن مشروع تطوير 1500 قرية في 50 مركز هو أكبر برنامج سيشهده الريف المصري على مدار السنوات العشر، وهناك تحدي كبير لذا وجب وجود برنامج قومي تتبناه الدولة والوزارات التي تتبنى المشروع تتعدد لتمشل 10 وزارات وهي وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين ووزارة الري التي تبطن الترع ووزارة الكهرباء والبترول والغاز الطبيعي ووزارة الصحة والتربية والتعليم التي تؤسس المدارس.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج الحقيقة المذاع على فضائية extra news وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن وزارة الإسكان لديها مكونات عديدة في البرنامج وكلها عام وهي مياه الشرب والصرف الصحي فسيكون هناك 15 قرية ستشهد دخول المياه وتحسن خدمات الصرف الصحي ووزارة الصحي والإسكان والمرافق ستعمل في نصف المراكز والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستعمل في نصف المراكز الأخرى من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي، يوجد تركيز على محافظة سوهاج التي يوجد بها 7 مراكز وكذلك أسيوط بها 7 مراكز ومحافظات المنيا وبني سويف والبحيرة التي بها 6 مراكز، فالإجمالي 20 محافظة مصرية سيتم تطويرها بشكل متكامل قوي.

وتابع: ستعمل الدولة على تطوير شبكات مياه الشرب ودعم شبكاتها ومحطات الصرف والمعالجة من أجل التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها بشكل أفضل، كما يوجد مشروعات ستتم عن طريق الجهاز المركزي للتعمير من خلال إنشاء مدارس وكباري ووحدات صحية ومراكز شباب وتبين وتأهيل ترع وجميع المشروعات ستتم في وقت قياسي في الفترة المقبلة ومتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية في سنة من بداية من يناير الجاري وتم البدء في أول مركزين اليوم 10 يناير.