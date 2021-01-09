«الإسكان» توضح موعد الإعلان عن الفائزين بوحدات «سكن كل المصريين 1»

«سكن كل المصريين 1».. مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، 125 ألف وحدة سكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وانتهى الحجز نهاية ديسمبر الماضى.

وينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية ضمن وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، الإعلان عن الفائزين بالوحدات.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بوحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، عقب فرز الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، سواء وحدات منخفضي أو متوسطي الدخل.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه بعد انتهاء عملية الفرز، ستبدأ عملية الاستعلام الميداني، للتأكد من صحة البيانات المسجلة على الموقع الإلكتروني للصندوق، من قبل المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وتستغرق عمليتا الفرز والاستعلام الميداني نحو شهر من تاريخ غلق باب حجز الوحدات، ومن ثم سيتم الإعلان عن المنطبق عليهم الشروط، والذين يحق لهم الحصول على وحدة سكنية، وسيتم إبلاغ العملاء الفائزين بدفع أقساط ربع سنوية بداية من أبريل المقبل، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأوضحت عبدالحميد، أنّ تسليم الوحدة السكنية للفائز بها، تتم خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن الطرح، وتكون كاملة التشطيب، لافتة إلى أهمية معاينة الوحدة السكنية، قبل التوقيع على عقد الاستلام، والتأكد من خلوها من أي عيوب تشطيبية.

أما عن اختلاف مستوى التشطيب داخل الوحدات، أوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ مستوى التشطيب يتشابه في الوحدات ذات المساحتين 90 و75 مترا، بينما يختلف مستوى التشطيب في الوحدات مساحات 100م، 110م، 120م، حيث تحتوي العمارات على مصاعد كهربائية، وموقعهم يكون أكثر تميزا.

وأوضحت عبد الحميد، أن المتحكم الأساسى فى فوز العميل بوحدة سكنية، هو مطابقته للشروط المنصوص عليها بكراسة، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المعلنة بالطرح، يتم التخصيص بنظام الأولوية، التى حددها الصندوق.