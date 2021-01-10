الصحة العالمية: تلقيح الفئات الأكثر خطورة خلال النصف الأول من 2021

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن زيادة نسبة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ترجع بسبب أمرين، السبب الأول هو أن عدد الحالات أكبر مما هو معلن، إذ يجري اكتشاف جزء قليل من الإصابات بفيروس كورونا، كما أن الربط بين الوفيات وفيروس كورونا يكون صعبًا بسبب الاختلاف في اكتشاف الحالات.

سوء استخدام البروتوكول العلاجي رفع عدد الوفيات

وعن السبب الثاني، أضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «عدم الالتزام ببروتوكولات العلاج من أهم أسباب زيادة الوفيات، فمثلًا لا يستخدم الكورتيزون في الحالات التي لا تكون شديدة الإصابة بالرغم من أنه يحسن الحالات شديدة الخطورة، وبالتالي فإن استخدامه في الأوقات غير المسموح بها يؤدي إلى زيادة الوفيات».

وتابع: «في حالات أخرى يميل المرضى إلى التأخر إلى أن تسوء الحالة»، مشيرًا إلى ضرورة تطعيم جزء كبير من المجتمع من أجل الوصول إلى المناعة المجتمعية: «مش قبل النصف الثاني من هذا العام، وفي النصف الأول سيتم تغطية الفئات الأكثر خطورة وفي النصف الثاني سيبدأ تغطية بقية الفئات والكل مطالب بتطبيق الإجراءات الاحترازية وما زلنا في فصل الشتاء والظروف مهيأة لانتشار الفيروس والمرض بشكل سريع وكلما انتشر فإنه سيكون في إمكانه أن يتحور».

وأردف: «بدأنا نرى وفيات في الأطفال وأصبحنا أكثر حرصًا على الفئات كبيرة السن، وبالتالي يجب الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الوقائية خلال الفترة المقبلة».