«الصحة»: هبوط الموجة الثانية من كورونا سيكون أسرع من الأولى

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إنه في حقيقة الأمر هناك شواهد علمية وأدلة بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» سيكون مستوى نزولها أسرع من الموجة الاولى، وذلك نتيجة مناعة المجتمع بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود تدخلات أكبر من ناحية خطة توزيع اللقاحات.

تلقيح المواطنين الأكثر عرضو للأزمات قد يستغرق وقتا طويلا

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، «الحدث اليوم»، أنه من أجل أن اللقاح يكون متاح لعدد كبير من الفئات التي معرضة أكثر للمشاكل والمخاطر سيكون أمامنا وقت، «مش هنلحق في فترة الشتاء دي، فياريت الجميع يلتزم بالكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي».

مصر تعاملت بقوة في الموجة الأولى.. واتعلمنا كويس منها

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن الدولة ستحاول بكل الجهات المعنية بها بمشيئة الله في الدخول بمحاولات ومفاوضات عديدة لتوفير أكبر كميات من اللقاحات في أقرب فرصة ممكنة، موضحة أن مصر تعاملت بقوة مع الموجة الأولى، «اتعلمنا كويس من اللي حصل في الموجة الأولى، وعرفنا إزاي نقدر نمنعها».

وتابعت: «عرفنا إزاي نلبس الكمامة وإزاي أحافظ على التباعد الاجتماعي وهو ده الأساس، إحنا تقريبا كلنا شوفنا آثار التهاون بالإجراءات الاحترازية عاملة إزاي كويس أوي، لازم نرجع تاني ونستمر في هذه الإجراءات».

وأوضحت أنه مع تطور الأحداث وتطور نتائج الابحاث المختلفة، في آخر نسخة من البروتوكول العلاجي تم إضافة الأكسجين بحيث يٌضخ بسرعة معينة في الأنف، وهذا يؤخر وصول الحالة إلى جهاز التنفس الصناعي، «الحالات اللي بتدخل على تنفس الصناعي تكون نتائجها مش في الصالح أوي، ولما دخل في البرتوكول بقى فيه احتياج من الأكسجين لتحسين نتائج الشفاء بها».