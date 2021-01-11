إصابات كورونا عالميا تتجاوز الـ90 مليون حالة

كشفت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى العالم حاجز الـ 90 مليون حالة.

ووفقا لإحصائيات الجامعة، فإن عدد حالات الإصابة المسجلة حتى الآن حول العالم بلغ نحو 90 مليونا و5 آلاف و787 حالة، بينهم مليون و931 ألفا و382 حالة وفاة على الأقل حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد.

وأشارت سى إن إن إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفيات مرتبطة بكورونا حول العالم بـ 373 ألفا و463 حالة وفاة، وأعلى معدل إصابات والتي بلغت 22 مليونا و255 ألفا و827 إصابة.

فى السياق سجلت بريطانيا اليوم الأحد 54 ألفاً و940 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

و ذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية أنه تم تسجيل 563 حالة وفاة متأثرة بالفيروس

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن الاثنين الماضي في خطاب تلفزيوني فرض إغلاق جديد في إنجلترا ودعوة الأفراد للبقاء في المنازل مثلما حدث في الإغلاق الأول في مارس الماضي، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابة في البلاد بشكل غير مسبوق.

فيما قال النائب البريطاني من حزب المحافظين عن بلدة دودلي نورث ماركو لونجي إن استقلال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي سمح لرئيس الوزراء بوريس جونسون بتنفيذ استراتيجية اللقاح الخاصة به بشكل أكثر سلاسة مما هو عليه في القارة منقذا البريطانيين من أزمة فيروس كورونا المستجد.

فى المقابل أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي أنه تم تطعيم 30 ألفا من كبار السن حتى الآن بلقاح (فايزر- بيونتك) ضد كورونا .

وأوضح أنشوبير في تصريحات له أمس الأحد إن عمليات تسجيل دور المسنين لتلقي اللقاح جارية الآن وتقترب من الحصر بشكل كامل.

وأكد أنه جار التحضير لتطعيم 115 ألف شخص خلال الأسابيع القليلة المقبلة لافتا إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري سيكون قد تم تنفيذ حوالي 30 ألف تطعيم جديد ضد كورونا.