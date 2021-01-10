خالد الجندي يسخر من السلفيين بسبب هجومهم على صورته

سخر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا بسبب النيولوك الذي ظهر به، قائلًا: «مش أي حد يتصور، وأنا أخوض معركة منذ فترة مع التيارات الظلامية والتي تصادر الدين وأقاتل بشراسة المجتمعات الخفاشية التي تريد السيطرة على العقل الجمعي في هذا البلد وإعادة الظلام لعقول الناس بعد السنة السوداء التي مرت على البلاد ويريدون زرع الضغينة بين ربوع المجتمع».

هاجموا شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية

ودلل الجندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة ON، على حديثه، بالهجوم الذي تعرض له على خلفية تهنئته للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد إذ تعرض للتكفير والإقصاء والتخوين: «حينما اجتمعنا حول هدف واحد فإن هذا الأمر أفزعهم، وشيخ الأزهر والمفتي نالهما من الحب جانب، أما أنا فنالني من الحب 20 جانب، وكل ذلك لأننا ندافع عن القيم الإنسانية التي نشأنا عليها».

يريدون الطعن في الأشخاص حتى لا يبقى أي رمز يحترم

وحول تعرضه للهجوم، قال: «السلفيون يريدون إسقاط الرموز والطعن في الأشخاص حتى لا تبقى هناك رموزا تحترم في هذا البلد، ويريدون التشكيك في كل شيخ، حتى أنهم شككوا في الشيخ الشعراوي ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية ولم يتركوا أحدا إلا وشككوا فيه».

وأشار إلى أنه استهدف من صورته إفهام الناس أنه لا كهنوت في الدين أو منبت لرجال الدين أو رجال دين، فهم علماء دين وليسوا رجال الدين: «عندما يتم توجيه بعض أصحاب اللحى والجلابيب والطرح للسيطرة على أفئدة المصريين الطيبين الذين يحبون الله ورسوله وينشرون بينهم السموم المخيفة، هذا الكلام يجب أن نتصدى لهم».