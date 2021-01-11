الديهي: روسيا فضحت سرقة أردوغان للنفط من سوريا ودمرت قافلة شاحنات له

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القوات الجوية الروسية نفذت غارات جوية ودمرت قافلة من شاحنات نفط متجهة إلى تركيا، وهذا الهجوم وقع قبل وقت قصير من مغادرة القافلة سوريا ودخولها للأراضي التركية، «مشفهومش وهما بيسرقوا شافوهم وهما بيتحاسبوا»، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

رجب طيب أردوغان يسرق البترول المتواجد في سوريا

وأضاف «الديهي»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسرق البترول الموجود في سوريا، وأثناء تهريبه قامت مقاتلات روسية بضربه، رغم أنه يقسم أنه ليس له أطماع في سوريا وليبيا، «أنت كاذب وأطماعك في سوريا فضحتها المقاتلات الروسية».

اجتماع السد الأثيوبي أخفق في تحقيق أي تقدم

وفي سياق آخر، أكد الإعلامي، أن اليوم شهد في الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لبحث عودة مفاوضات السد الإثيوبي، كما أن وزارة الخارجية المصرية أكدت أن الاجتماع أخفق في تحقيق أي تقدم.

الديهي يسخر من فشل مفاوضات السد: «مين اللي أكل الجبنة»

وأضاف الديهي، أن هذا الأمر نفسه هو ما أكده الجانب السوداني والإثيوبي، ورئيس جنوب إفريقيا يشعر للأسف والأسى لعدم التوصل لحل، معقبًا ساخرًا: «مين اللي أكل الجبنة، هي اللي اتاكلت لوحدها»، موضحًا أن إثيوبيا تستمر في المراوغة والتعنت وتلعب على كل الجبهات، ولكن صمر لن تقبل تعطيش 100 مليون مواطن.

نشأت الديهي لاثيوبيا: « لا يغرنكم صبر مصر الاستراتيجي»

وتابع: «إحنا في الشهر السابع والحمل طلع كاذب، وإثيوبيا بتضيع وقت، ما تقوم به إثيوبيا بلطجة غير مقبولة وغير مستساغة من مصر والسودان، فإثيوبيا دولة مزعجة لجميع جيرانها، لا يغرنكم صبر مصر الاستراتيجي، ولكن الحكمة المصرية لها نهاية، وإذا مس الأمن القومي المصري عارفين ايه اللي هيحصل».