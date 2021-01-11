بعد دخوله المستشفى.. علي حميدة: مصطفى كامل قالي علاجك كله عندي

قال الفنان علي حميدة إنه تلقى دعمًا كبيرًا من الفنان مصطفى كامل، ويهاتفه طوال الوقت، بشأن الاطمئنان على حالته الصحية التي ألمت به مؤخرًا، ودخل على إثرها أحد مستشفيات مرسى مطروح.

وأكد علي حميدة، في تصريح لـ«الوطن»، أن مصطفى كامل عرض عليه الخدمات كافة، ومساندته في وعكته الصحية، إذ قال له: «متشلش هم أي حاجة.. علاجك كله عندي».

وكان الفنان علي حميدة، قد كشف تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، ودخل على أثرها أحد مستشفيات مرسى مطروح.

وقال علي حميدة، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه يعاني من وجود حصوات على المرارة، وعسر هضم، حيث يعاني من إمساك منذ 10 أيام تقريبًا، موضحًا أنه أجرى بعض الفحوصات الطبية ومن المفترض إجراء عملية جراحية خلال الساعات المقبلة في أحد مستشفيات الإسكندرية.

وأوضح أنه فضل التوجه إلى مستشفى مرسى مطروح، كونه يقطن هناك، وعلى معرفة بالأطباء هناك، لافتًا إلى تخوفه بعدم دخول أي مستشفى بالقاهرة لاسيما في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

يذكر أن علي حميدة، واحد من أبرز مطربي موسيقى الجيل المصريين الذين ظهروا في عقد الثمنينات من القرن العشرين هو الذي أحدثت اغنيته الشهيرة "لولاكي" بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته بالعزف حين صدورها في عام 1988 ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية لموسيقى الجيل وأحيت كيانه (وإعتُبر بـ نجاح تاريخي) حيث تمّ بيع أكثر من 6 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم الشرقي وكذلك الغربي.

واعتُبرت هذه الكمية الهائلة من البيع برقم قياسي لم يسبق له مثيل وأصدر بعد ذلك عدة البومات اضافية منها "كوني لي" و" ناديلي" وغيرها ثم توجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائي له بعنوان لولاكى نسبة للنجاح المدمر الذي حققته هذه الأغنية الأمر الذي دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم.