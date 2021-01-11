نقابة المهن الموسيقية تتكفل بعلاج علي حميدة

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بأنه تواصل مع الفنان علي حميدة، والمتواجد حاليا في منزله بمطروح بعد تعرضه لوعكة صحية، وأكد هاني في تصريحات خاصة لــ"الوطن" أن النقابة قامت بحجز المستشفى لعلي حميدة ومن المقرر أن يذهب حميدة للمستشفى صباح اليوم الإثنين.

وأكد هاني شاكر في تصريحات لــ"الوطن" أن علي حميدة فنان كبير وأمتع المصريين بفنه على مدار سنوات طويلة وأن النقابة تحت أمر وخدمة أبناؤها.

ويعاني علي حميدة من إنسداد في المرارة وإمساك لمدة 15 يوم مما أدى إلى مشاكل في الكبد.