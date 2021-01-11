روجينا كلمة السر في الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل.. والسبب مسلسلها

صلح مفاجئ بين الفنان باسم سمرة وزميلته رحاب الجمل داخل منزل الفنان أشرف زكي، مساء أمس الأحد، أثار حيرة الجمهور، بخاصة وأن الأخير هاجمهما في تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته في تشييع جنازة الفنان الراحل هادي الجيار، صباح أمس، أي قبل ساعات معدودة من احتضانه لهذا الصلح في منزله، ووصف سلوكهما وتبادلهما الاتهامات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالعبث.

وكشف مصدر لـ«الوطن» كواليس الصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل، مؤكداً أن الفنانة روجينا كانت كلمة السر في الصلح بين الطرفين بمباركة من زوجها أشرف زكي، وذلك بدعوى مشاركة سمرة لها بطولة مسلسلها الجديد «بنت السلطان» المقرر عرضه في رمضان المقبل.

مصدر: روجينا سعت للصلح لعدم تعطيل تصوير أولى بطولاتها

وأضاف المصدر: قرار وقف سمرة من النقابة وإحالته للتحقيق كان سيعطل انطلاق تصوير أحداث «بنت السلطان»، وهو ما أزعج روجينا التي تدخلت بدورها لإنهاء هذه الأزمة التي كانت ستؤثر بالسلب على أولى بطولاتها في مجال الدراما التليفزيونية.

وتابع المصدر: تواصلت روجينا مع باسم سمرة، فيما هاتف أشرف زكي الفنانة رحاب الجمل، وقاما بإقناعهما بالتصالح لطي هذه الصفحة وعدم تأثيرها على مستقبلهما الفني، وعلى إثره توجه باسم ورحاب إلى منزل النقيب وزوجته، وأعلنا صلحهما.

أشرف زكي هاجمهما نهاراً وصالحهما ليلاً

وبدأت تفاصيل الأزمة بمنشور دونته الفنانة رحاب الجمل عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك» تحت عنوان «الممثل السكران»، واتهمت خلاله باسم سمرة بالمجيء إلى بروفة تحضيرية وهو في حالة سكر، وقيامه بالتعدي اللفظي عليها وعلى عدد من صناع الفيلم، ما دفعها لمغادرة المكان وهي في حالة غضب شديد، وتوعدت بتقديم بلاغ رسمي ضده إلى النائب العام.

وتواصلت رحاب الجمل بعدها مع الفنان أشرف زكي الذي طالبها بحذف المنشور، وتقديم شكوى رسمية ضد باسم سمرة إزاء ما بدر منه تجاهها، إلا أن الأخير أنكر الاتهامات التي وجهتها له رحاب الجمل.