أشرف زكي: قبلت اعتذار باسم سمرة ورحاب الجمل.. والشطب حال التكرار

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان الراحل هادي الجيار كان «إنسان كبير» ويحتوي الجميع وكان «رجل جدع»، إذ عمل معه في مجلس النقابة عندما كان الفنان يوسف شعبان نقيب المهن التمثيلية، مشددًا على أنه كان فنانًا صاحب قضية محبًا للمهنة وزملائه، ولم يكن يفوت أي مناسبة لكي يسأل على الجميع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «حتى آخر لحظة كان هو اللي بيسأل علينا، والنهاردة لما كنا في الجنازة الناس كنت هتتجنن لأنه كان لسه بيعيد علينا، وكريم عبدالعزيز اتصل بي وكان منهارا».

وتابع، أن تاريخ هادي الجيار كان كبيرًا إذ خضع لعملية على مستوى القلب وكان يعاني من مشكلات في الجهاز التنفسية، وعندما أصيب بفيروس كورونا فإنه لم يستغرق وقتًا طويلا حتى توفي.

ألفاظ الفنانة مش مسؤولة ودخلتنا في مشاكل كتير

وحول ازمة الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة، قال: «السوشيال ميديا لها عيوب كثيرة وأي حد ممكن يكتب أي حاجة في أي لحظة سواء مسؤولة أو غير مسؤولة وأصدرت قرارًا بالأمس من أجل منع الفنانين من استخدامها للنيل من المهنة أو الزملاء».

وتابع: «الموضوع تعدى الخناقة، الفنانة دخلتنا في مشاكل كبيرة جدا بألفاظ غير مسؤولة ولهذا فإن القرار كان قاطعا ونحن منوطين بالدفاع عن المهنة وقيمة مصر الفنية وقواها الناعمة، ووجهت إنذارا بأن الأمر إذا تكرر فسيكون رد فعل النقابة عنيفا وقد يصل إلى حد الشطب».

وأردف: «أنا مصالحتهمش، وفوجئت إن الاتنين جايين لي البيت وبيعتذروا لي وبيعتذروا للنقابة وتراضوا مع أنفسهم وصالحوا بعضهم البعض، وعاتبتهم عتابا شديدا ووجهتهم وأفهتمهم أدوارهم وهما مدركين واعتذرا عما بدر منهما وأنا قبلت الاعتذار وسأعرض على المجلس غدًا ما حدث من صلح وأتمنى أن يحفظ التعليق».