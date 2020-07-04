حسام بدراوي: تعلمت الرسم في سن الـ60 وتعلمت العود بعدها بعامين

تحدث الكاتب والمفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عن ميوله الثقافية، مؤكدا أنه ارتبط بكتابات الكاتب الكبير عباس العقاد، منذ طفولته، معتبرا أن أعمال العقاد، كانت أعماله بمثابة فلسفة قوة، وتمنح صاحبها قدرة على التحكم في الذات، قائلًا: "ارتبطت بكل أعماله آنذاك، ولم أكن أعرف أن لديه دواوين شعرية".

وقال "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "Ten"، إنه بالتزامن مع قراءته لكتابات عباس العقاد، قرأ كتاب "النبي" لجبران خليل جبران، وأعجبت برؤيته الأدبية بشكلٍ ضخم، لاسيما وأنه كان على قدر من الإنسانية ولديه ثقافات عديدة، موضحًا أن "جبران" حقق شهرة عالمية، وكان يتقتن لغات مختلفة، منهم الإنجليزية والفرنسية والعربية، إذ استطاع التعبير عن أفكاره باللغة التي يفهما العالم، فهو يعد تركيبة استثنائية ذات ثقافة مميزة.

وتحدث بداروي عن ممارسته للطب، مؤكدًا أن مهنة الطب تجعل الإنسان يتقرب من الله، ودراسة الإنسان وتفاصيله المختلفة، هي أصل كل شيء في حياتنا مضيفًا أنه لا يتوقف عن اكتساب المعرفة والاطلاع منذ طفولته، ومهما تقدم به العمر، حيث إنه تعلم فن الرسم في عمر الستين، وبعدها بعامين تقريبًا تعلم مهارة العزف على العود، مطالبًا بضرورة التعلم وتثقيف الذات طوال الوقت.

وأشار إلى أنّ بعض أصدقاءه أخبروه بأنه لا يصلح للعمل السياسي، كونه يتعامل بوضوح، مضيفًا أنّ السياسة هدفها هو خدمة الناس وإسعادهم مؤكدًا أن الخسارة التي لحقت به في الانتخابات، لم تضعفه، قائلًا: "الانكسارات بتقويني.. خسرت انتخابات وحاجات ظُلم لكن لسه بكمل" مضيفًا: "لا أظن أن لي أعداء، ولا أهتم بهذا الشأن، أنا متصالح مع ذاتي، ولا أنتظر شيئًا من أحد.. ولا أبحث عن منصب أو ثروة".