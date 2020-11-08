مصدر: إصابة سلمى أبو ضيف بفيروس كورونا بعد عودتها من الجونة

أكد مصدر مقرب من الفنانة سلمى أبو ضيف، صحة الأخبار التى تداولت مؤخرا، حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي، الذى انتهى منذ أيام.

أوضح المصدر لـ"الوطن"، أن سلمى حالتها الصحية جيدة، وتلتزم حاليا بالعزل المنزلي، منتظرة نتيجة المسحة الجديدة.

وكانت الفنانة "بسمة" أعلنت من خلال "الوطن"، إصابتها بكورونا، وقالت: "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

وأعلنت الاستايلست، أمس، ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

ودافعت "ريم" عن مهرجان الجونة اليوم، من خلال بوست نشرته عبر الفيسبوك وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وواصلت: "المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".