«الإسكان» توضح شروط تغيير الأدوار في وحدات «الاجتماعي»

مزايا عدة توفرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي يطرحها الصندوق من حين لآخر، بمساحات وأسعار متفاوتة، داخل عدد كبير من المدن الجديدة.

ويرغب بعض المواطنين الفائزين بوحدة سكنية من قبل الصندوق، في تغيير الدور السكني المخصص له داخل الوحدة، لذلك وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، خدمة تلقي طلبات التعديل من دور إلى آخر عبر البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الموقع الإلكتروني للصندوق، تخص المرضى فقط وليس العملاء الحاصلين على وحدات سكنية ضمن الطرح، وفقا للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنّ عملية طلب استبدال الدور بالوحدة السكنية، للحالات المرضية التي لم تستطع صعود السلالم وترغب في تغيير الأدوار العلوية بالدور الأرضي أو الأدوار السفلية، يمكن التقديم من خلال الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.eg.

وتشمل خطوات تغيير الدور المخصص بالوحدة السكنية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي https://cservices.shmff.gov.eg.

يضغط العميل على اختيار مركز خدمة المواطنين، ثم اختيار طلبات واختيار طلب تعديل من دور إلى دور.

وبعد الدخول إلى صفحة تعديل الرغبات، تظهر لك خيارات وهي تحويل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير/ تحويل من الدور الأخير إلى الدور الأرضي.

يكتب المتقدم سبب تعديل الدور ثم يعاد تحميل نموذج الطلب الذي تم تحريره مرة أخرى على الموقع والضغط على «تقديم»، بعد تجهيز المستندات الآتية:

- إحضار شهادتين من مستشفيين حكوميين معتمدتين بشعار الجمهورية مقيد بهما الحالة الصحية للمريض.

- للحالة المرضية لأحد من ذوي صاحب الطلب المقيم معه، يتم إحضار شهادة إدارية موقعة من موظفيين حكوميين معتمدة بشعار الجهورية «ختم النسر» تفيد بالإقامة الفعلية للمريض صاحب الإعاقة مع صاحب الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

ثم بعد ذلك تظهر رسالة بإنشاء الطلب بنجاح، ويمكنك التعديل عليه خلال 24 ساعة.

وبعد الموافقة على الطلب، تظهر لك رسالة الرد في حالة الطلب تفيد بفحص الطلب، على أن يتم سداد الرسوم المقررة لدى أي مكتب بريد مميكن خلال 30 يومًا كحد أقصى.

بعد سداد الرسوم المقررة يتم رفع إيصال السداد على الموقع والضغط على إرسال، وأخيرا بعد النظر في حالة الطلب تصل للعميل رسالة تفيد بقبول الطلب وتنفيذه بنجاح.

وتضم عملية تقديم طلب تغيير الدور المخصص بالوحدة السكنية، عدد من الشروط، سيتم استعراضها خلال السطور التالية.

ويشترط توافر وحدات سكنية بالمشروع.

على العميل تقديم المستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، للتعديل من الدور الأخير للدور الأرضي.

سداد رسوم جدية التحويل 35 جنيها في أحد مكاتب البريد بواسطة صاحب الطلب بعد قبوله.

ولن يتم النظر إلا للطلبات التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق فقط.