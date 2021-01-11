حبس متسولة عذبت طفلتها 4 أيام ببورسعيد

أمرت نيابة الشرق ببورسعيد، بحبس متسولة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعذيب ابنتها، كما أمرت بحبس بائع ملابس مستعملة أربعة أيام أيضًا كانت تقيم المتسولة لديه في عشة خشبية يقطن بها البائع بجوار محطة السكة الحديد بحي الشرق.

كما أمرت النيابة بضبط شقيقة المتسولة للتحقيق معها فى المحضر رقم 85 جنح الشرق لسنة2021، والمتهمة فيه آية شعبان، 30 سنة، بتعريض طفلتها إيمان محمد عبد العال، 3 سنوات، للخطر، وتعذيبها وإلحاق كسور وكدمات بجسمها.

وقالت ناهد عبد الرازق، ممثل الدفاع الاجتماعي بلجنة حماية الطفل ببورسعيد، والخبيرة الاجتماعية بمحكمة الطفل بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، إن الأم متزوجة من «صياد»، وأنها تركت المنزل بحي الزهور واصطحبت أبنائها الأربعة للتسول بهم، وهم «إيمان» 3 سنوات، و«محمد» 10 سنوات، و«فاطمة» 9 سنوات، و«أسماء» 8 سنوات التى قامت من قبل بضربها وإصابتها، وحُرر لها محضر سابق برقم (10) إداري الزهور.

وأشارت إلى أن أبناء المتسولة كانوا يقيمون معها في الحدائق، وهربوا منها بسبب شدة ضربها لهم، لافتة إلى أنه بعد القبض على الأم أخدتهم خالتهم للإقامة لديها.

وأوضحت «عبد الرازق»، أنها أعدت تقريرًا ميدانيًا بمستشفى السلام ببورسعيد حيث تقيم الطفلة بغرفة العناية المركزة وتخضع للعلاجبعد إصابتها بكسور وجروح بالحوض واليد اليمنى والفخذ الشمال، كما أعدت تقريرًا ميدانيًا آخر في منزل عائلة الأم المتسولة بحي المناخ، حيث سبق وأن عرضت أولادها للخطر في القضية (10) إداري الزهور.

وذكرت أن الأم ادعت أن شقيقتها ألقت بابنتها من البلكونة، ما تسبب في إصابتها بكسور، كما ادعت مرة أخرى أن سيارة صدمت ابنتها، وقالت في مرة ثالثة إن أشقائها يأخذون منها ما تحصله من أموال التسول بشكل يومي.

وأشارت «عبدالرازق» إلى أنها بصدد إرسال التقرير إلى لجنة نجدة الطفل، برئاسة صبري عثمان بالمجلس القومي للأمومة والطفولة بالقاهرة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الطفلة،مطالبة بإيداع الأطفال أشقاء «إيمان» بأحد دور الرعاية الأساسية لحمايتهم من التسول والتشرد.