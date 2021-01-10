ضبط متسولة عذبت طفلتها بجوار محطة السكة الحديد ببورسعيد

شهدت بورسعيد مساء أمس، جريمة مفزعه بتعذيب أم متسولة لطفلتها ذات الثلاث سنوات بادعاء أنها تربيها حتى انتبه لها أحد البائعين بجوار محطة سكة حديد بورسعيد وأنقذ الطفلة من الأم ونقلها إلى المستشفى فى حالة إعياء شديد من أثر الضرب.

ونفى مصدر مسؤول بمديرية أمن بورسعيد ما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أن الطفلة تم اغتصابها من قبل ذئاب بشرية من المتسولين بالشارع وتوفيت إثر اغتصابها.

وقال المصدر إن التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، بينت أن الطفلة «أ.م» وصلت إلى مستشفى السلام بورسعيد عن طريق أحد بائعي الملابس المستعملة المتواجدين أمام محطة القطار، وبها إصابات متفرقة بالجسم من أثر ضرب والدتها المبرح لها بشك مستمر، ما أحدث تلك الإصابات.

كما تبين من الكشف الطبى على الطفلة عدم ثبوت واقعة الاغتصاب أو تحرش بها وأن الطاقم الطبى قاموا بالإسعافات اللازمة وحالتها الصحية مستقرة.

وأوضح المصدر أنه تم القبض على الأم وتدعى آية شعبان، 30 عاما، متسولة قادمة من محافظة الدقهلية وإنها اعترفت أمام رجال البحث الجنائى أنها هى من أحدثت تلك الإصابات بطفلتها بغرض تربيتها.

وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رقم 85 جنح الشرق لسنة2021 وعرض الأم على النيابة التى أمرت بمباشرة التحقيقات.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت مساء أمس حادث آخر وهو مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثالث بمساكن الصفوة بحى الزهور ببورسعيد.

وتلقى اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنقل رحمة السيد سعيد "17 عاما"، عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور المركزي مصابة بكسور في الجمجمة والجسم وقام الفريق الطبى بالمستشفى بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إنقاذ حياتها.

وانتقل رجال مباحث الزهور إلى مكان الحادث وتم فحص البلاغ، وإجراء التحريات وتبين من سؤال الشهود أنهم سمعوا صوت ارتطام شديد ومن التحريات تبين أن الطفلة سقطت من شرفة منزلها بمساكن منطقة الصفوة بحى الزهور، وتم التحفظ على جثة الفتاة تحت تصرف النيابة العامة التى تم إخطارها بالواقعة لمعرفة إذا كان بالوفاة شبهة جنائية أم إنتحار أم سقوط ناتج اختلال بالوزن، ولا توجد أى شبهة جنائية حول الواقعة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.