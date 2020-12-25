مصادر بالتضامن: مسنة شبرا الخيمة «متسولة» ورفضت الانتقال لدور الرعاية

أكدت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق التدخل السريع المركزي قام بفحص البوست الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوجود سيدة مُسنة في نفق مشاة أمام مستشفي النيل بشبرا الخيمة.

وبالفحص تبين وجود المسنة في ذات المكان، حيث تدعى حبيبة وتبلغ من العمر 70عامًا من «الزقازيق - شرقية»، موضحة أنها تجلس بهذا المكان يوميًا للتسول منذ سنوات، ولا ترغب في الانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت المصادر، أن الفريق يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا حول تواجد سيدة كفيفة مسنة، تنام في الشارع وتعاني من التبول الـ لاإرادي.

من جانبه، قال حسنى يوسف مدير البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، إنه تم دمج كبار بلا مأوى نحو 420 حالة مابين دمج مؤسسي 356 حالة، تم إدخالها مؤسسات رعاية اجتماعية، بخلاف تسليم 64 حالة لأسرهم بالنسبة لكبار بلامأوى، من يناير 2019 حتى يونيه 2020.

وأكد، أنه يتم التعامل مع المتسول عند صدور أي بلاغ ونعرض عليه المساعدة، ونعرض عليه كل خدماتنا، والأخصائيون لدينا مدربون على كيفية التعامل وإقناع المشردين على أن دور الرعاية أفضل من وضعيته وتواجده بالشارع الذى يعرضه للخطر، كنا أن هناك من يمتهنون التسول، ويتم التنسيق مع الداخلية وإبلاغهم بالحالة، ويتعاملون معه طبقا لقانون التسول.

وأوضح، أن البرنامج يعمل مع الأطفال بلا مأوى في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي المحافظات التي بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، «القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد».