كفر الشيخ تسجل 18 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا  

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، طبقًا لنتائج تحاليل «pcr»، فضلاً عن تسجيل 3 حالات وفاة بينهم رئيسة تمريض مستشفى عزل بلطيم، التي سُلم جثمانها لذويها.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن حالات الإصابة موزعة على مستشفيات الحامول المركزي، وصدر كفر الشيخ، ودسوق العام، والعبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل «pcr» بالبروتوكول المتبع العمل به، من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجلت المحافظة وفاة 3 أشخاص بينهم صباح أبو خشبة، رئيس التمريض بمستشفى عزل بلطيم في محافظة كفر الشيخ، إثر إصابتها بفيروس كورونا، حيث أصيبت رئيسة التمريض، اصيبت بالفيروس منذ أيام وجرى حجزها بقسم العزل بنفس المستشفى وتوفيت أمس.

ونعت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، فقيدة الجيش الأبيض، مقدمة احر التعازي والمواساة لأسرتها، فيما نعاه مرفق إسعاف كفر الشيخ، وإسعاف بلطيم، مقدمين التعازي لأسرتها.

وفي وقت سابق، توفي الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، متأثراً بالفيروس داخل الرعاية المركزة بقسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، عقب أسبوعين من إصابته، فيما سجل مستشفى عزل بلطيم وفاة 3 حالات داخل الرعاية المركزة.

ونعت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، قبل قليل، عميد كلية الزراعة بالجامعة، الدكتور محمود فواز، الذي وافته المنية ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

كما أعربت وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالإسكندرية عن مواساتها لأسرة وطلاب عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وجاء في بيان أصدرته «ننعي ببالغ الحزن، وفاة الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، والذي وافته المنية، ربنا يرحمه ويحسن إليه، فقد كان نعم الأخ والأستاذ والمعلم لكل طلابه، محبوباً من كل أساتذته، ومن كل من كان يعرفه، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك جنة الخلد يا رب العالمين».