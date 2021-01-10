كفر الشيخ تسجل 16 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا بينهم عميد «الزراعة»

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، طبقًا لنتائج تحاليل «pcr»، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة بينهم عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن حالات الإصابة موزعة على مستشفيات الحامول المركزي، وصدر كفر الشيخ، وفوة المركزي، وحميات دسوق.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل "pcr" بالبروتوكول المتبع العمل به، من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجلت المحافظة وفاة 4 أشخاص بينهم الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، الذي توفي متأثراً بالفيروس داخل الرعاية المركزة بقسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، عقب أسبوعين من إصابته، فيما سجل مستشفى عزل بلطيم وفاة 3 حالات داخل الرعاية المركزة.

وفي وقت سابق، توفى الدكتور أيمن السيد بيومي، أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن الطبيب جرى حجزه بالمستشفى نفسه وتدهورت حالته إلى ان توفي داخل المستشفى وجرى تغسيله وتكفينه وتسليم جثمانه لذويه.

أضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ« الوطن»، أن مستشفى برج البرلس، شهد حالة من الحزن من جانب الأطباء وطاقم التمريض والعاملين، الذين لم يتمكنوا من إنقاذ زميلهم، مشيراً إلى أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والإخلاص في العمل، وانه من اوائل من التحقوا بصفوف الجيش الأبيض لخدمة الأهالي ومحاربة الوباء العالمي الجائح فيروس كورونا.

وكانت النقابة العامة للأطباء، قد نعت أخصائي الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك».