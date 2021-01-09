وفاة عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ متأثرا بكورونا

نعت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، قبل قليل، عميد كلية الزراعة بالجامعة، الدكتور محمود فواز، الذي وافته المنية اليوم السبت، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

كما أعربت وحدة بحوث الاقتصاد الزراعي بالإسكندرية عن مواساتها لأسرة وطلاب عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، وجاء في بيان أصدرته مساء اليوم: "ننعي ببالغ الحزن، وفاة الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ، والذي وافته المنية منذ قليل، ربنا يرحمه ويحسن إليه، فقد كان نعم الأخ والأستاذ والمعلم لكل طلابه، محبوباً من كل أساتذته، ومن كل من كان يعرفه، ربنا يرحمك ويحسن إليك ويجعل مثواك جنة الخلد يا رب العالمين".

وتحولت صفحات العديد من أبناء جامعة كفر الشيخ، سواء من الأساتذة والطلاب، على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء في عميد كلية الزراعة الراحل.

وكان الدكتور محمود فواز قد أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وخضع للعلاج داخل قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، حتى وافته المنية اليوم، متأثراً بإصابته بالفيروس المستجد.

يُذكر أن أن الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، كان قد وافته المنية، في 23 ديسمبر الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.