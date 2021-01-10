وفاة رئيسة تمريض مستشفى عزل بلطيم بكورونا 

توفيت صباح أبو خشبة، رئيس التمريض بمستشفى عزل بلطيم في محافظة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن رئيسة التمريض، أصيبت بالفيروس منذ أيام، وحُجزت بقسم العزل بنفس المستشفى، وتوفيت اليوم.

ونعت إدارة المستشفى برئاسة الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، فقيدة الجيش الأبيض، مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرتها، كما نعى مرفق إسعاف كفر الشيخ وإسعاف بلطيم الفقيدة، مقدمين التعازي لأسرتها.

وسجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، طبقًا لنتائج تحاليل «pcr»، فضلاً عن تسجيل 4 حالات وفاة بينهم عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

وقال مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إن حالات الإصابة موزعة على مستشفيات الحامول المركزي، وصدر كفر الشيخ، وفوة المركزي، وحميات دسوق.

وأضاف المصدر أنه تم عزل جميع الحالات التي ثبت إيجابية تحاليل "pcr" بالبروتوكول المتبع العمل به، من قبل وزارة الصحة، إما بالعزل المنزلي أو النقل لمستشفيات عزل طبي.

كما سجلت المحافظة وفاة 4 أشخاص بينهم الدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، الذي توفي متأثراً بالفيروس داخل الرعاية المركزة بقسم عزل مستشفى كفر الشيخ الجامعي، عقب أسبوعين من إصابته، فيما سجل مستشفى عزل بلطيم وفاة 3 حالات داخل الرعاية المركزة.

وفي وقت سابق، توفي الدكتور أيمن السيد بيومي، اخصائي الرعاية المركزة بمستشفى برج البرلس التابع لمحافظة كفر الشيخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن الطبيب جرى حجزه بالمستشفى نفسه وتدهورت حالته إلى ان توفي داخل المستشفى وجرى تغسيله وتكفينه وتسليم جثمانه لذويه.