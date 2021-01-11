24 ساعة تفصل العالم على عزل ترامب: متهم بالتحريض على العصيان

تشهد الولايات المتحدة حالة من التوتر منذ أحداث العنف التي شهدها الكونجرس في 6 يناير الجاري، على خلفية اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي ترامب مبنى «الكابيتول» تزامنا مع جلسة لمجلسي الشيوخ والنواب للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في نوفمبر من العام الماضي، ومن المقرر أن ينعقد مجلس «النواب» في جلسة أولية الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة «06:00 مساءا بتوقيت القاهرة».

وأسفرت أحداث الكونجرس عن مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابطي شرطة أحدهما يدعى «براين سيكنيك»، والأخر يدعى «هوارد ليبينجود» كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي إن المجلس سيصوت على مشروع قرار يحث مايك بنس نائب ترامب على تسلم مقاليد الحكم من الرئيس الحالي.

وسيطلب زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس، ستيني هوير، اليوم، الموافقة بالإجماع على طرح مشروع القرار الذي أعده السناتور الديمقراطي جايمي راسكين.

ويعتزم الأعضاء الديمقراطيون في مجلسي النواب الأمريكي، توجيه تهمة التحريض على العصيان، لترامب بسبب دوره المفترض في اقتحام الكونجرس.

وأوضحت «بيلوسي»، في رسالة إلى المشرعين الديمقراطيين، أمس الأحد، أن التشريع يحث بنس على عقد اجتماع لمجلس الوزراء للمضي قدما في تفعيل المادة 25 من دستور البلاد.

بيلوسي: بعد انقضاء المهلة سيتم إطلاق إجراءات العزل بحق ترامب

ونصت المادة 25، على تسليم مقاليد الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.ويحتوي نص التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي على 4 فقرات، تتحدث عن كيفية عزل الرئيس، أو وفاته أو استقالته قبل إنهاء فترته الرئاسية، وما يحدث بعد عزله ومن يتولى الرئاسة حتى يأتي الرئيس الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت «بيلوسي»، إنه إذا لم تتم الموافقة بالإجماع، فسيطرح التشريع على التصويت غدا الثلاثاء، وأشارت رئيسة مجلس النواب، إلى أن التشريع سيطلب من «بنس» التجاوب مع هذه الدعوة في غضون 24 ساعة، وبعد انقضاء الفترة سيتم إطلاق إجراءات العزل بحق الرئيس الحالي داخل مجلس النواب.

وأوضحت بيلوسي، أن ترامب، يمثل تهديدا وشيكا للدستور والديمقراطية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وقالت رئيسة مجلس «النواب» الأمريكي، الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إن ترامب يمكنه أن يصدر عفوا عن نفسه في الجرائم الفيدرالية، لكن لا يستطيع في الجرائم الخاصة بتشريعات الولايات.

وأضافت بيلوسي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية، انه يجري التحقيق ضد الرئيس الحالي في ولاية «نيويورك».

ووصفت بيلوسي، ترامب بالخادم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما وصفت الرئيس الأمريكي الحالي بالمجنون، مؤكدة ضرورة محاكمته.

وقالت «بيلوسي»، إنها لا تعرف ما الذي يملكه الروس عن ترامب، على المستوى الشخصي أو السياسي أو المالي.

بدوره، أوضح السناتور في مجلس النواب، الديمقراطي جيمس كلايبورن، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، سيتم اتخاذ إجراء هذا الأسبوع.

واضاف كلايبورن، أنه قد لا يرسل الحزب الديمقراطي أي مواد اتهام إلى «الشيوخ» لمحاكمة ترامب، إلا بعد أول 100 يوم من تولي بايدن منصبه.

وأشار كلايبورن، أمس الأحد، إلى أن بنود مساءلة ترامب يمكن أن تطرح على المجلس، غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء.

وفي أول تعليق علني لـ«ترامب» عن ضابط الكونجرس المقتول، أمر الرئيس الأمريكي الحالي، أمس الأحد، بتنكيس العلم فوق «البيت الأبيض» لتكريم ضابط الشرطة «سيكنيك» وضابط آخر يدعى «هوارد ليبينجود».

25 قضية على الأقل متعلقة بالإرهاب الداخلي على خلفية أحداث اقتحام «الكابيتول»

بدوره، وصف حاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق، أرنولد شوارزنيجر، أمس الأحد، في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ترامب بأنه أسوأ رئيس على الإطلاق، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفتحت السلطات الأمريكية، 25 قضية على الأقل متعلقة بالإرهاب الداخلي على خلفية أحداث اقتحام «الكابيتول»، فيما أعلنت وزارة «العدل» الامريكية، عن توجيه اتهامات إلى شخصين آخرين على خلفية أحداث الاقتحام.

وقال العضو الديمقراطي، في مجلس «النواب» الأمريكي، جايسون كرو، نقلا عن وزير الجيش، رايان ماكارتي، إن الأخير أبلغه بأن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على اطلاع بتهديدات ممكنة يمثلها الإرهابيون المحتملون في 20 يناير الجاري، يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

ووجهت وزارة «العدل» الأمريكية، أمس الأول السبت تهما إلى 3 أمريكيين؛ لصلتهم بأحداث الكونجرس، وقالت في بيان، إن الموقوفين هم جاكوب أنتوني تشانسلي من «أريزونا»، وآدم جونسون من «فلوريدا»، والنائب في ولاية «وست فرجينيا» ديريك إيفانز.

ومن بين مقتحمي الكونجرس، آرون موستوفكسي، نجل قاضي «المحكمة العليا» بمقاطعة كينجز «إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا»، الرئيس السابق لـ«المجلس الوطني لإسرائيل الشابة»، ستيفن شلومو موستوفسكي، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

واشار مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي «إف بي آي»، أمس الاحد، إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصا على خلفية اقتحام الكونجرس، فيماكشفت التحقيقات عن سرقة حاسوبين محمولين.

من جانبها، أشارت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أمس الأحد، بأن مساعدي الرئيس الحالي دونالد ترامب حذروه من الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

من جانبه، قال رئيس شرطة «الكونجرس» المستقيل، ستيفن سوند، لصحيفة «واشنطن بوست∙ الأمريكية، إن مسؤولي الأمن في «النواب» و«الشيوخ» عرقلوا جهوده لاستدعاء «الحرس الوطني»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أشارت شركة «ماريوت» أكبر شركات الفنادق في العالم، أمس الأحد، إلى أنها ستعلق التبرعات التي تمنحها للمشرعين الأمريكيين الذين صوتوا ضد التصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.