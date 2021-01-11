هيئة الدواء تنشئ مكتب دعاية للأدوية المسجلة

أصدَرت هيئة الدواء المصرية القرار رقم 215 لسنة 2020، الذي نص على أن يرخص بإنشاء مكتب علمي في شؤون الدعاية للأدوية المـسجلة بهيئة الدواء المصرية تحت اسم مكتب علمي «تبوك تريديج» ومقره فيلا رقم 8 مربع رقم 1169، الأدوار (بدروم - أرضي - أول - ثاني) بمساكن شيراتون قسم النزهة القاهرة، ومقر مخزن العينات هو فيلا رقم8 مربع رقم 1169 الدور الثاني - مساكن شيراتون - قسم النزهة - القاهرة

ونُشر نص القرار بالوقائع المصرية.