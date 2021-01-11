صرف 1000 جنيه حافز للمعلمين المصابين بكورونا والمخالطين (خطاب رسمي)

أرسل الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطابًا رسمياً لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتأكّيد صرف حافز للمعلمين، والذي يصل إلى 100 جنيه شهريًا، طبقًا للخطاب، لمن يعمل في صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي عن الفترة من 1 نوفمبر الماضي، وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح «حجازي»، خلال خطابه الرسمي المرسل إلى المديريات التعليمية، بأنَّ الحافز الشهري سوف يصرف للحاصلين على إجازات استثنائية والمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع، والحاصلين على إجازة مرضية والمصابين بفيروس كورونا والمخالطين للمريض، والحالات المشتبه فيها، بعد تقديم الشهادات المرضية التي تثبت ذلك، ولن يتم صرف المنحة أو الحافز دون شهادات الإثبات.

وأكّد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أنَّ الحوافز سوف تصرف خلال الفترة الحالية، موضحاً أنَّ هذه المنحة لن تصرف لجميع المعلمين، ولكن ستصرف للحالات الاستثنائية مثل مريض كورونا أو المخالطين والحاصلين على إجازة استثنائية، مبينا أنَّ الخطاب وصل إلى جميع المديريات التعليمية والتى بدورها ستقوم بتنفيذه.

وعن حقيقة إلغاء العام الدراسي الحالي، أشار «حجازي»، في تصريحات، لـ«الوطن»، إلى أنَّ إلغاء العام الدراسي 2020-2021، شائعة سخيفة، ولا يوجد أي قرار بإلغاء الدراسة، مؤكّداً أنَّ تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم جاء بعد تزايد حالات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا طبقاً للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، قائلاً: «إلغاء الدراسة مستحيل».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد بدأت في وضع العديد من السيناريوهات المحتملة لتنفيذها حال استمرت أزمة فيروس كورونا، لإستكمال الدراسة وعدم إلغاؤها، ووضع جميع الخطط المناسبة لعقد الامتحانات بعد يوم 20 فبراير المقبل، للحفاظ على سلامة الطلاب ومستقبلهم التعليمي.