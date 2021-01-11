تخفيضات تصل لـ50%.. منافذ «كلنا واحد» للسلع الغذائية بالمحافظات

أطلقت وزارة الداخلية أمس الأحد ولمدة شهر، فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية، أدوات منزلية، ملابس، مفروشات، مستلزمات إضاءة، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتنطلق المبادرة بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى «خير زمان - أولاد رجب - عبدالله العثيم - كارفور - العابد - المحلاوي ستورز - أوسكار - خير بلدنا - راية - أسواق فتح الله - الفرجاني - هايبر وان - هايبر الشرقية - سبينيس - إكسيبشن - هايبر الشرق - هايبر الشرق وعيد لبيب - مول القاهرة - كازيون»، تصل إلى 700 منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنّ السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على النحو التالي:

وتم التنسيق مع مسؤولي 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين لإنشاء 4 سرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية» لعرض وبيع منتجاتهم من السلع الغذائية والصناعية، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح بين 25% إلى 60%.

وتشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بالمحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وجرى التنسيق مع السلاسل التجارية لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.