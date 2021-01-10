بعد إصابة عمرو موسى بكورونا.. مستشار وزير الخارجية السابق لـ«الوطن»: أجرى أشعة جديدة وحالة زوجته مستقرة

أكد الدكتور أحمد كامل المستشار الإعلامي لعمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق استقرار الحالة الصحية لوزير الخارجية المصري الأسبق ولزوجته وذلك في متابعة لحالتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال «كامل»، إن عمرو موسى أجرى أشعة ونتيجته جيدة، وبالنسبة لزوجته فحالتها هي الأخرى مستقرة».

وشغل عمرو موسى، 84 عاما، منصب وزير الخارجية في مصر، بين عامي 1991 و2001، قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وهو المرشح الرئاسي السابق.

ونقل عمرو موسى قبل أيام إلى المستشفى بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن خضوع لبعض الوقت للعزل المنزلي والعلاج، تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء، ثم يعلن هو لاحقا أن زوجته أصيبت.

وبدأت الأعراض تظهر على «موسى» عندما شعر بارتفاع في درجة الحرارة منذ أيام، ليتم إجراء مسحة طبية له وتتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه مكتب عمرو موسى في بيان سابق بالشكر لكل أصدقائه، ومن بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالبا منهم الدعاء له حتى يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام، معلنا أول بأول تطورات الحالة الصحية له.

وترشح عمرو موسى من قبل لرئاسة مصر في أول انتخابات أجريت، بعد إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك عام 2011، لكنه خسر السباق بعد أن حل خامسا. ومؤخرا وفي نهاية العام الماضي أصدر عمرو موسى الجزء الثاني من مذكراته بعنوان (سنوات الجامعة العربية).