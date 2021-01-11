الفئات المستحقة لمساعدات الكوارث والنكبات وإجراءات الحصول عليها

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، وجود لجان إغاثة فرعية بمديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات التابعة لها، ولجنة إغاثة أخرى بالوزارة، لتكون مستعدة في أي وقت لتولي مهام الإغاثة المطلوبة، للفئات التي تتعرض للضرر.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية، التابع لجهة الشئون الاجتماعية بالوزارة، الفئات المستحقة لصرف مساعدات الكوارث والنكبات موضحة أن المنحة تصرف دفعة واحدة خلال شهرين من تقديم الطلب.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، الشروط والأحكام الموضوعة للحصول على المنحة، وإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة،وفقا لما أعلنته وزارة التضامن، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الفئات المستحقة لمساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

مساعدات الكوارث والنكبات تصرف دفعة واحدة، في حالات الكوارث الفردية والعامة لأسباب طارئة تخرج عن الإرادة.

وتصرف في حالة تعرض الأسرة أو أحد أفرادها أو أكثر من فرد لحوادث مثل الفيضانات، السيول، الزلازل، الإنهيارات، الغرق،الحريق، الحوادث والتصادمات وغيرها، على أن تصرف في حالات الوفاة، الإصابة، الإعاشة، خسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غيرالمؤمن عليها.

إجراءات الحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

ـ تقديم طلب للشئون الاجتماعية التابع له للإبلاغ عن الحادث في خلال (60) يوم من تاريخ وقوعه في حالة خسائرالنفس، وخلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.

المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات الكوارث والنكبات من التضامن

ـ شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

ـ محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

ـ تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

ـ تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

ـ تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.

ـ بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت استعدادها الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة إثر الحوادث، وانهيار العقارات، مشيرة إلىأنّ لديها 26 مركز إغاثة.