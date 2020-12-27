متضررو سيول رأس غارب يطالبون بمساكن جديدة بدلا من منازلهم المزالة

تناشد 82 أسرة من الأسر المتضررة من سيول رأس غارب والتي وقعت عام 2016 المسؤولين بالاستجابة لتسليمهم وحدات سكنية بديلة بمساكن الروضة وذلك لصدور قرار بإزالة مساكنهم وبالفعل أزالتها أجهزة مجلس مدينة رأس غارب وتبخرت الوعود بعدها بإزالة مساكنهم وعدم تسليمهم مساكن بديلة.

يقول فيصل محمد يوسف من مواطني رأس غارب ومن متضرري السيول، إنه عقب أحداث سيول عام 2016‪ تضررت منازلنا نظراً لوقوعها في مجرى السيول، وأقرت اللجان التي شكلتها الأجهزة أن المنازل داهمة الخطورة، وصدر قرار بإزالتها، على أن يتم تسليمنا وحدات سكنية بمنطقة الروضة بدلا منها، مضيفًا: وقعنا إقرارا بالموافقة على إزالة منازلنا مقابل تعويضنا بوحدات سكنية جديدة، وتم تسكيننا في شقق سكنية مؤقتة لحين استكمال مساكن الروضة ويستكمل حواره بأن المسؤولين تنصلوا من وعودهم بعد هدم منازلنا ورفضوا تسليمنا المساكن الجديدة بعد إزالة مساكننا.

وأشار محمد أبو الحسن أحد متضررى سيول رأس غارب، لـ«الوطن»، إلى أننا 82 أسرة نسكن الآن في شقق تشبه الإيواء وذلك بعد هدم إزالة منازلنا والمسؤولين رفضوا تسليمنا وحدات بديلة في منطقة الروضة والتي صرح محافظ البحر الأحمر وقتها بأنها بديلة لمتضرري السيول ونستغيث لإنصافنا والحصول على حقوقنا في وحدات سكنية جديدة في مساكن الروضة البديلة لمتضرري السيول وذلك عقب هدم منازلنا.

ومن جانبه، قال اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، إنه تم استكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطنى منطقة الخطورة الداهمة وإعادة تسكينها ببلوكات منطقة بديل العشوائيات (حى الروضة) برأس غارب ببديل العشوائيات من قاطنى المنطقة العشوائية داهمة الخطورة (عشش البلد) بعد التصديق على العقود الخاصة بهم من محافظ البحر الأحمر.

وأشار إلى أن عملية نقل وتسكين المواطنين تمت بهدوء تام واستعداد كامل من المواطنين وتم تسليم البلوكات المخصصة لهم بمنطقة بديل العشوائيات (حي الروضة)، وتمت الإزالة الفورية اليدويه للمنازل بالمنطقه العشوائية بوجود الإدارات المختصة بالوحدة وعناصر من هندسة الكهرباء لتركيب عدادات الكهرباء وعناصر من شركة مياه الشرب لتركيب العدادات وضخ المياه، ومهندسى جهاز التعمير.

وأوضح رافت أن متضرري السيول من مناطق (جنينة الحاج نور) و (غرب الكهرباء) تم تسكينهم في شقق سكنية بنظام التأجير التمليكي وجارٍ بحث شكواهم لإيجاد الحلول بدلا من مساكنهم التي تمت إزالتها، مؤكدا أن المنازل ما زال يملكون عقودا بالأراضي المقامة عليها المباني التي تمت إزالتها ولم يتم سحبها منهم.

جدير بالذكر تابع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الانتهاء من تجهيز مشروع مساكن الروضة، مؤكدا سرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق المتبقية بتلك الوحدات حتى يتم تسليمها للمواطنين الذين وردت أسماؤهم بكشوف المستحقين.

وفي ذات السياق، شدد حنفي على ضرورة الانتهاء من تلك المساكن حتى يتم توزيعها على المستحقين بالتزامن مع تسليم مساكن الروضة بمدينة الغردقة ؛ مؤكدا ضرورة الالتزام بالوقت الذي يتم تحديده لتسليم الوحدات السكنية.

ووجه المحافظ بضرورة عمل مذكرة تفصيلية من قِبل مجلس مدينة رأس غارب تضم الـ45 حالة من المتضررين من جراء السيول عام 2016 حتى يتم توزيع عدد من هذه الوحدات عليهم ضمن المرحلة الأولى.

يذكر أن مشروع مساكن الروضة بمدينة رأس غارب، يضم 514 منزلاً كما يضم المشروع السكني عمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية.