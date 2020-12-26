بعد سيول اليوم.. احتمال سقوط أمطار خفيفة غدا على سواحل البحر الأحمر

أعلن مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، أنه بداية من غد الأحد وحتى الإثنين المقبل، تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

وتعرض طريق «سفاجا - قنا» لتساقط أمطار غزيرة اليوم السبت، مما تسبب في ارتباك لحركة السيارات في الاتجاهين، كما شهدت سلاسل جبال البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وأغلق طريق «القصير - قفط» من الاتجاهين، وامتدت الأمطار إلى قنا والأقصر، ونظرا للطبيعة الجغرافية لمنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر، ومنها سفاجا، أدى ذلك إلى تجمع المياه متمثلة في سيل خفيف، أدى إلى إغلاق طريق «سفاجا- القصير».

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الصرف على مستوى الجمهورية والاستعداد للسيول، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة، وجاهزية كافة الإدارات والاستعداد التام لمواجهة أي زحام في المياه خلال موسم الأمطار.

وأكد عبد العاطي، أن جميع سدود الحماية من مخاطر السيول جاهزة لاستقبال الأمطار العزيرة المتوقعة، فضلا عن جاهزية مشروعات الحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار بمحافظات الجمهورية، وخاصة في الأماكن الأكثر عرضة للسيول، بمحافطات جنوب سيناء والبحر الأحمر وصعيد مصر.

وأشار الى الانتهاء من كافة الاستعدادات ورفع درجات التأهب لاستقبال موسم السيول المتوقع، واستمرار العمل على وقف ومواجهة كافة أشكال التعديات على مخرات السيول، ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجاري المائية، وجاهزية أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة بالمحافظات، بما يضمن الوفاء بالاحتياجات المائية لقطاعات الدولة المختلفة.

وكشف تقرير للوزارة عن أنه يتم حاليا تنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول تبلغ قيمتها حوالي 1.1 مليار جنيه، التي تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق، كذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات.

وقال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الري، إنه تم تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بمحافظات جنوب سيناء ومرسى مطروح، بقيمة إجمالية لأعمال الحماية من أخطار السيول، وحصاد مياه الأمطار بحوالي 288 مليون جنيه.