إصابة 4 في حريق بمنزل بسوهاج

أصيب، اليوم، 4 اشخاص في حريق بمنزل بقرية الباجية بدائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما نُقل المصابون لمستشفي سوهاج الجامعي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية الباجية دائرة المركز، وانتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، بقيادة العميد حسام المصري، كما انتقل قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لمكان الحريق.

وتبين من المعاينة والفحص لضباط المباحث الجنائية نشوب حريق في أحد المنازل بسبب ماس كهربائي، أسفر عن إصابة كل من جلال علي تمام، 75 سنة، باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة، وهالة أحمد عليو، 25 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، أثناء مشاركتهما في إخماد النيران.

كما أصيب كل من أحمد علاء السيد، يبلغ من العمر عام واحد بحروق من الدرجة الثانية بالفخذ والبطن والظهر، بنسبة 50٪، زينب علاء السيد، 3 سنوات مصابة باختناق بسبب دخان الحريق، وسيطرت قوات الحماية المدنية علي الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق ماس كهربائي تسبب في إشعال النيران والتي أدت إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، وكميات من الغلال والبوص وأفلاق النخيل والطيور، وأُخطرت الوحدة المحلية للانتقال واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحادث.

ونُقل المصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتم انتداب المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الفنية.