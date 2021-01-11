موقع لقاح كورونا الإلكتروني يستقبل 12 ألف طلب في ساعة واحدة

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، تلقي الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح الصيني للوقاية من فيروس كورونا في أول ساعه تمّ فتحه كـ بث تجريبي ما يقرب من 12 ألف مواطن.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ الموقع تمّ غلقه وفتح تجريبيًا فقط، ومن المقرر أن تنطلق النسخة الكاملة له هذا الأسبوع، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى منها مبادرة الرئيس لمتابعة حالات العزل المنزلي ومباردرة لمتابعة الأكسجين بالمستشفيات.

وأوضح المصدر، خلال تصريحاته، أنَّ المواطنين الذين قاموا بالتسجيل علي الموقع فترة البث التجريبي له لا يحق ليهم التسجيل مجددا عن فتحه من خلال النسخة الكاملة له فبياناتهم تم التحقق منها وسيتم الرد عليهم ومعرفة اماكن تطعيم ومحافظاتهم أيضا فور توافر اللقاح بالكميات التي تعمل الوزارة علي توفيرها بجميع الفئات العمرية.

وحددت وزارة الصحة والسكان أولوية توزيع اللقاح وفقا لتوجيهات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، التي أوصت بأن تكون الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات في المقدمة، باعتبارهم الفئة الأولى التي تتعرض لخطر الإصابة بشكل مباشر، ثم أصحاب الأمراض المزمنة: الأورام، الفشل الكلوي، كبار السن، القلب والأوعوية الدموية.

وقالت وزارة الصحة، إنَ التطعيم سيكون من خلال مراكز صحية على مستوى محافظات الجمهورية، وعددها 36 مركزًا لتلقي اللقاح، الذي يؤخذ على جرعتين بينها 21 يومًا، ويجب أن يكون في ذات المركز أو الوحدة الصحية التي تم أخذ أول جرعة بها.

وتابعت وزارة الصحة: «سيكون هناك مسارات آمنة وتوعية للفئات المستهدفة بالتطعيم ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات، وغرفة موافقة مستنيرة يتمّ بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط وغرفة للتطعيم ومكان مخصص لحفظ اللقاح وعيادات لمتابعة المواطنين الذين حصلوا على التطيعم، مشيرة إلي توافر خط ساخن سيتمّ تخصيصه لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح».