الكويت ترفع سعر نفط التصدير.. والذهب الأسود ينخفض 1% بسبب كورونا

أظهرت وثيقة، اليوم، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام تصدير النفط الكويتي بـ 65 سنتا للبرميل، لشركات التكرير الآسيوية في فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الورسية.

وأوضحت الوثيقة، أن الكويت رفعت سعر برميلها لآسيا فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على منصة بلاتس للتداول، علما أن السعر في شهر دسيمبر الماضي 40 سنتا.

وجاءت زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفع السعودية، أسعارها لشهر فبراير المقبل لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط بنحو 1% بسبب تجدد مخاوف تراجع الطلب في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الصين، ثاني أكبر مستخدم للنفط في العالم، بالإضافة إلى وجود عمليات إغلاق صارمة في أوروبا، وفقا لما ذكره موقع «فوربس» الأمريكي.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع رصد 69 إصابة، أمس الأحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، في بيان إن 82 من أصل 85 إصابة محلية تم الإبلاغ عنها في مقاطعة «خبي» في شمالي الصين، فيما تم رصد 18 إصابة بالفيروس لدى أشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت السلطات بمقاطعة «خبي» الصينية، أمس الأحد، إلى أن خطر تزايد انتشار المرض ما زال قائما، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسجل خام النفط القياسي «برنت» تراجعاً بـ1.02% إلى 55.42 دولاراً للبرميل في التعاقدات الآجلة للتوريد في مارس المقبل، بعد صعوده إلى 56.39 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وهبط سعر «خام غرب تكساس» الأمريكي الوسيط 0.69% إلى 51.88 دولاراً للبرميل، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.