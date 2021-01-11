في أول أسبوع من 2021.. النفط يحقق مكاسب كبيرة لأول مرة منذ 9 أشهر

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا وملحوظا خلال الأسبوع الأول من العام الحالي 2021 منذ بدايته وحتى نهايته، حيث ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ آخر فبراير الماضي.

وارتفع سعر خام برنت العالمي خلال الأسبوع الماضي إلى 55.99 دولار للبرميل الواحد، وهو أعلى سعر له منذ نهاية فبراير الماضي، حيث سجل البرميل في نهاية فبراير مبلغ 49.67 دولار للبرميل.

وظلت أسعار النفط تتهاوى في مارس وأبريل لتصل لأقل سعر للبرميل في 21 من شهر أبريل الماضي، حيث سجل سعر البرميل مبلغ 20 دولارا للبرميل، وهو أقل مبلغ سجله النفط في هذه الفترة.

وفي نفس السياق ارتفعت أسعار برميل النفط من خام غرب تكساس الأمريكي بشكل كبير جدا حيث سجل 52.24 دولار للبرميل الواحد وهو أعلى سعر له منذ أكثر من 9 أشهر.

وقد شهدت أسعار الخام الأمريكي انخفاضا كبيرا أواخر شهر فبراير إذ بدأت أسعاره في الهبوط تدريجيا إلى أن وصلت لأدنى مستوى له في 20 أبريل حيث هبط لأقل من الصفر وسجل البرميل -37 دولار، حيث كان يتم دفع الأموال لمن يريد شراء النفط.

وحدثت هذه الانخفاضات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم كله وزيادة أعداد الإصابات والوفيات في العالم بشكل كبير مما جعل الدول تتخذ قرارات بالإغلاق الكلي لها ووقف العمل وفرض حجر صحي عام وحظر تجوال لمنع زيادة أعداد الإصابات ومحاولة التصدي ومواجهة الفيروس.

وتسبب الإغلاق في إيقاف المصانع وإيقاف حركات التنقل والتجارة حتى بين الدول ووقف الطيران الداخل والخارجي لعدد كبير من الدول وهو ما أدى إلى خفض الطلب على النفط في حين توافر كميات كبيرة من الإنتاج والمعروض مما تسبب في تخمة في المعروض مع انخفاض كبير للطلب خاصة مع تضرر أكبر مستوردين للنفط في الصين وأوروبا بسبب الفيروس.