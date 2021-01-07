تواضروس عن قانون بناء الكنائس: «شطارة حاكم» يحفظ السلام المجتمعي

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن قانون بناء وترميم الكنائس صوّب أوضاعا لم تكن صحيحة قبل عام 2016، موضحًا: الوضع الغلط لما يتصلح حاجة تفرح، وقبل عام 2016 كان لا يوجد قانون لبناء الكنائس، وكان يوجد الخط الهمايوني، وكلمة خط يعني قانون بلغة الدولة العثمانية، وهذا القانون أضيف إليه 10 شروط تعجيزية لبناء الكنائس، وكان تدشين كنيسة بالغ الصعوبة، وكان الأمر يستغرق من أي رئيس جمهورية 20 سنة للموافقة على تدشين الكنيسة، ومن الممكن أن يرفض بعدها.

وأضاف البابا تواضروس الثاني في حواره مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد: وبعد عام 2016 جرى إيجاد قانون، من أجل بناء كنائس جديدة وتقنين الكنائس القائمة وهذا أمر رائع، لأن الأمور باتت تسير بشكل طبيعي، فمن الطبيعي أن يعبد الناس الله في دور العبادة مثلما هو الحال بالنسبة إلى تدشين المدارس لكي يتعلم فيها التلاميذ والطلاب.

وتابع: الرئيس السيسي يزرع في النفوس والعقول بناء دور عبادة في المدن الجديدة لحفظ السلام المجتمعي مثلما يحافظ على الأبنية الأخرى مثل المدارس.. ودي شطارة الحاكم وهي توفير كل ما يحتاج إليه المواطنون.

وواصل: هذا التصرف هدأ الأمور، وهذا الأمر رائع للغاية لأنه يحفظ استقرار البلد، فقد كنا نتقدم بطلبات تستغرق سنوات كثيرة وكان في ذلك مهانة كبيرة، وعموما فقد جرى تقنين أوضاع نحو 1000 كنيسة في 4 أعوام.