ابن شقيقة علي حميدة من داخل سيارة الإسعاف: حالته النفسية مرتفعة جدا

قال عادل محمد، ابن شقيقة الفنان علي حميدة، والمرافق له فى رحلة علاجه بمعهد ناصر بالقاهرة، إن حالة خاله النفسية مرتفعه جدًا، مشيرًا إلى خضوعه لفحوصات طبية في مطروح.

وأضاف «عادل» لـ«الوطن»، أنه وشقيقته رافقا خالهما في سيارة الإسعاف وفي طريقهما إلى معهد ناصر بالقاهر، لتوقيع الكشف عليه وإجراء أي جراحة إذا لزم الأمر باحتياجه لتدخل جراحي.

وتعرض الفنان علي حميدة لوعكة صحية، وتواصل معه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وقرر أن يتم نقله إلى مستشفى مصطفى كامل العسكري، وأن تتكفل النقابة بعلاجه بالكامل.

وأكد ابن شقيقته أن مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معه، وبناء عليه يجرى نقله إلى معهد ناصر للعلاج على نفقة الدولة.