علي حميدة: عندي حصوة في المرارة

قال الفنان علي حميدة، إنه يمر بحالة صحية صعبة للغاية، ويرى الكثير من الفنانين يجرون حفلات في رأس السنة بينما هو عند الطبيب يتألم: «كان عندي حصوة في المرارة، وجالي حاجة زي الإمساك كده لمدة 10 أيام، حولوني للمستشفى، فقولت أروح مرسى مطروح جنب العائلة، بس للأسف مش عارف أدخل مستشفى، إمكانياتي المادية لا تسمح بذلك».

وأضاف «حميدة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أنه سدد للضرائب مبلغ 13 مليون جنيه في الأوقات السابقة: «خدوا شقتي اللي على النيل كانت بـ 5 مليون رغم أن فلوس إيجارها كنت بصرفها على الناس اللي محتاجه، وخدوا فيلا بتاعتي وعربياتي، الكلام ده قبل كده، بس دلوقتي الناس بتوع الضرائب تمام».

وأشار إلى أنه يجلس الآن في مرسى مطروح وينتظر تقريرا غدًا من الطبيب: «مستني الدكتور يقولي أعمل إيه، ممكن أعمل عملية في مرسى مطروح، أو يحولوني الإسكندرية، أتمنى أروح مستشفى»، فيما قال أديب: «يعني لو عرضت عليك مستشفى كبيرة في القاهرة ممكن تيجي»، فكان رده: «فورًا أنزل دلوقتي، أنت كده بتفتح لي باب أنا مش مصدقه بصراحة، والله طول عمرك إنسان خير».

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان أشرف زكي تواصل مع البرنامج وأبلغه أن اتحاد النقابات الفنية متكفل بالحالة الصحية ومصاريفها الخاصة بعلي حميدة: «إحنا كلنا جنبك أنت مش لوحدك، وبكرة هطمن عليك، وأشرف زكي هيتواصل معاك، ولو محدش اتواصل إحنا عندنا مستشفى عظيمة هنا بنتعامل معاها، أهم حاجة متخافش ولا تقلق».