هاني شاكر: تواصلت مع علي حميدة وسينقل للمستشفى

قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إنه تواصل مع المطرب علي حميدة، واطمأن عليه، وتحدث معه شخصيا، "ظبطت معاه كل حاجة"، كما أنه تواصل مع نقيب الموسيقيين في الإسكندرية، وسينقل "حميدة" للمستشفى بالإسكندرية لإجراء التحاليل والعملية بالمنظار بسبب الحصوة التي يعاني منها.

ربنا يقدرنا ونقف جنب حبايبنا

وأضاف «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة mbc مصر، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "مش هنتأخر عنه أبدا، ربنا يقدرني ويقدر الزملاء في إننا نقف جنب أخواتنا وحبايبنا وفنانينا اللي أثروا حياتنا الفنية بشكل أو بآخر"، موجها الشكر لـ"أديب" لإلقائه الضوء على مرض الفنان علي حميدة.

الفنان لم يدفع اشتراك النقابة منذ عامين

وتابع: "مكنش عندي فكرة عن الموضوع دة خالص، وحتى عاتبته وقولتله متكلمتش لية، أنا أو الأساتذة في المجلس؟ فقالي محصلش تواصل مع حد، المهم كل شيء تم، والحاجة الجميلة إنه فرح بمكالمتي ومن ضمن الحاجات اللي كانت مخلياه مش عاوز يكلم حد في النقابة أنه مدفعش الاشتراك من سنتين، فقولته مفيش مشكلة أنا هدفعهم من عندي ومتحملش هم خالص".

علي حميدة: أعاني من الحصوة

كان الفنان قال خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج إنه يمر بحالة صحية صعبة للغاية، ويرى الكثير من الفنانين يجرون حفلات في رأس السنة بينما هو عند الطبيب يتألم: «كان عندي حصوة في المرارة، وجالي حاجة زي الإمساك كده لمدة 10 أيام، حولوني للمستشفى، فقولت أروح مرسى مطروح جنب العائلة، بس للأسف مش عارف أدخل مستشفى، إمكانياتي المادية لا تسمح بذلك».

وأكد الإعلامي عمرو أديب، أن الفنان أشرف زكي تواصل مع البرنامج وأبلغه أن اتحاد النقابات الفنية متكفل بالحالة الصحية ومصاريفها الخاصة بعلي حميدة: «إحنا كلنا جنبك أنت مش لوحدك، وبكرة هطمن عليك، وأشرف زكي هيتواصل معاك، ولو محدش اتواصل إحنا عندنا مستشفى عظيمة هنا بنتعامل معاها، أهم حاجة متخافش ولا تقلق».