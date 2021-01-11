بعد حديث علي حميدة عن دفعه 13 مليون جنيه.. كيف تحسب ضرائب الفنانين؟

«بعت ثروتي كلها في نهاية التسعينيات، وكل ما أملك، عشان أسدد الضرائب اللي عليّا، كانت 13 مليون جنيه».. تصريح الفنان علي حميدة عن وضعه المالي، بعد إعلانه تردي حالته الصحية وعدم توافر المال لديه للذهاب للمستشفى، إذ كشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، والتي استدعت دخوله أحد مستشفيات مرسى مطروح.

وبعد أن تحدث المطرب عن دفعه 13 مليون جنيه ضريبة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ترصد السطور التالية كيفية حساب الضريبة الخاصة بكل فئة، من خلال تحديد الدخل السنوي الخاص بها، وهو ما تم العمل به منذ يوليو 2020، بعد فرض وزارة المالية النظام الضريبي الجديد بحسب ما أعلنته الوزارة.

كيف تحسب الضرائب على المهن غير التجارية؟

- دفع ضريبة بقيمة 2.5% من الدخل: ويتم حساب ضريبة الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه، بخلاف حد الإعفاء الشخصي والتي تكون الضريبة عليها 2.5%.

- ضريبة بقيمة 10% من الدخل: ويتم حساب ضريبة الدخل للدخول التي تتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، بحيث تكون 10% بدلًا من 15%.

- ضريبة بقيمة 15% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لمن تتراوح دخولهم بين أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه، لتكون 15% بدلًا من 20%.

- دفع ضريبة بقيمة 20% من الدخل: يتم حسابها على الدخول التي تتراوح بين أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، فتكون الضريبة بقيمة 20% بدلًا من 22.5%.

22.5%؜ قيمة الضرائب على الدخول من 200 لـ400 ألف جنيه

- تكون قيمة الضريبة 22.5% من الدخل لتلك الدخول التي تتراوح بين أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه، ليدفع 22.5% من أصل الدخل.

واستحدثت وزارة المالية شريحة جديدة، من شأنها حساب 25% قيمة الضريبة لذوي الدخل الأعلى من ذلك، أي من يزيد دخلهم عن 400 ألف جنيه سنويا.

وتسري الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءًا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وذكر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، أنّ الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة، ومن ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة، لصالح المجتمع، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل، وبالتالي فالمخاطب بهذا القانون هم أصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، لكن يستفيدون بطريقة غير مباشرة.

التكفل بعلاج علي حميدة

وكان الإعلامي عمرو أديب، أعلن أنّ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل بالفعل مع برنامجه «الحكاية»، المذاع على «إم بي سي مصر»، بعد الإعلان عن حالة المطرب علي حميدة، وتكفل بعلاج الفنان الذي يعاني من مشكلات في الكبد والحصوة، إضافة إلى توفير مكان في مستشفى كبير لعلاجه.