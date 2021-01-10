بلاغ للنائب العام ضد رانيا يوسف: استهزأت بالقرآن

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة رانيا يوسف، يتهمها فيه بالإساءة إلى القرآن الكريم والاستهزاء بآياته الكريمة.

وأكد «صبري» في بلاغه على أن الفنانة تعمدت الإساءة لآيات القرآن الكريم أثناء استضافتها في أحد البرامج التليفزيونية، حيث استشهدت بالآية القرآنية، «وأما بنعمة ربك فحدث»، وزجت بالآية في موضع لا يليق بعظمة وقدسية القرآن الكريم، عندما سألها مذيع البرنامج ، عن أسباب افتخار الفنانة بـ«مؤخرتها» في كل مناسبة فنية وغير فنية تظهر فيها.

البلاغ: رانيا اعتادت على التصريحات المثيرة للجدل

وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع الفنانة رانيا يوسف، مؤكدًا على أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، وحسب نص البلاغ فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل، بل أنه في تلك المرة قد تعدت جميع الحدود وقامت بالاستهزاء بالقرآن الكريم في وضعها أية قرآنية ردًا على سؤال حول مفاتن جسدها، وأيضًا بتبريرها بفرضية الحجاب.

وتابع: «ارتداء الحجاب مسألة محسومة منذ قديم الأزل، وهي مسألة قد حسمها القرآن الكريم منذ آلاف السنين، إلا أنها جاءت بعد ذلك المبلغ ضدها وأتت بقول ليس له أساس من الصحة بل أنها أدخلت القرآن الكريم في سياق حوارها عن مفاتن جسدها مما يعد استهزاءاً منها بالقرآن الكريم».

العقوبة المنتظرة

وأكد البلاغ أن المادة 98 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تتجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.

وكانت الفنانة رانيا يوسف ظهرت في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، ببرنامج «مع الفارس» والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد العراقية، وأدلت بالعديد من التصريحات التي أثارت الجدل.