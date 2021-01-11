س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدد المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، ضمن خطة ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

و يرصد «الوطن» عددًا من الأسئلة التي يرددها المواطنون للاستفسار عن آلية عمل المنصة والإجابة عليها.

متي أطلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؟

- أطلقت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة للخدمات رسميا في شهر يوليو من العام الماضي ولكن بشكل غير كامل، وبدأت بتلقي طلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وكان يوجد عدد من الخدمات غير مفعلة.

ما الهدف من إنشاء المنصة؟

- أنشئت من أجل التيسير على المواطنين في تلبية احتياجاتهم وتنفيذ مطالبهم وحل مشاكلهم فيما يتعلق بالخدمة التي يقدمها قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

هل هناك رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها؟

- جميع الخدمات تقدم عبر المنصة مجانًا دون وجود أي رسوم للاستخدام نهائيًا.

كم عدد الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؟

- تقدم المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء 17 خدمة في مجالات قطاع الكهرباء على مستوى شركات التوزيع التسع في محافظات مصر.

ما أنواع الخدمات التي تقدمها المنصة؟

- توصيل العدادات الكودية والقانونية.

- خدمة العملاء والدعم الفني.

- شهادة بيانات تعاقد مصالحة.

- شهادة بيانات استهلاك خلال فترة زمنية.

- تركيب عداد بدل تالف.

- تركيب عداد بدل فاقد.

- تغيير اسم صاحب العداد.

- استبدال عداد بقدرة أكبر.

- جدولة مديونية على أقساط شهرية.

- توصيل التيار الكهربائي للمباني السكنية.

- توصيل التيار الكهربائي للمنشأت الإستثمارية.

ما هي آلية استخدام المنصة؟

يمكن استخدام المنصة من خلال الرابط الخاص بها https://eehc.ses360.net/

ما كيفية إنشاء حساب عليها؟

- يمكن إنشاء حساب من خلال استخدام البريد الإلكتروني للشخص على شبكات التواصل الاجتماعي

كيف يمكن الدخول للمنصه؟

- باستخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة.

ما آلية تقدم المشتركين بأوراق الطلبات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء؟

- عبر تخصيص خانات لتسجيل بيانات كل مشترك وعلى سبيل المثال البيانات المطلوبة في خدمة طلب تركيب عداد كودي في هذا الرابط الإلكتروني عبر المنصة: https://eehc.ses360.net/services/SERVICE_01

- رقم الطلب المقدم مسبقًا.

- تاريخ إنشاء العقار

- وهو العقار الذي سوف يتم تركيب العداد فيه.

كم عدد الطلبات التي تلقتها المنصة؟

- تلقت حتي الآن أكثر من مليون و50 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية

متى سيتم إطلاق الخدمات بشكل كامل؟

- سيتم إطلاقها بشكل كامل مع نهاية الشهر الجاري وستقدم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا إضافة إلى دفع الرسوم وكل الإجراءات.