موسم الترفاس.. هبة الصحراء لأهالي مطروح (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «موسم الترفاس.. هبة الصحراء لأهالي مطروح».

نبات الترفاس مغنم أهل الصحراء دون جهد لزراعته

وجاء في التقرير، أنّ موسم الترفاس هو هبة الصحراء لأهالي مطروح، ففي مثل هذا الشهر من كل عام ينتشر مجموعات من أهالي المناطق الصحراوية خاصة مطروح، بحثا عن فطر أو نبات يخرج من باطن الأرض دون زراعة، أو أي مجهود مسبق من المزارع وهو نبات الترفاس، مغنم أهل الصحراء كما يطلقون عليه، إذ إنّ أسعاره تصل إلى 400 جنيه للكيلو.

يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية

وأضاف التقرير، أنّ فطر الترفاس ينمو بشكل مشابهة لدرنات البطاطا، ويعتبر من ألذ وأغنى أنواع الفطر لأنه يتميز بلحمه الرخو وشكله الكروي، كما أنّه يوجد باللونين الأسود والأبيض وله العديد من الأحجام، وتعد القيمة الغذائية بأنّه طعام شهي وغني بالعديد من العناصر الغذائية، لاحتوائه على كمية قليلة جدا من الدهون، البروتينات، النشويات، والماء، إضافة إلى مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم، الفسفور، الكالسيوم، الصوديوم، ومجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين ب، ج، ونسبة من النيتروجين، ما يجعل تركيب هذا الفطر شبيهة بتركيب اللحم.

طعمه قريب من اللحم الضأن عند طهيه

وتابع التقرير، أنّ طعمه قريب من طعم اللحم الضأن عند طهيه، ويدخل الترفاس في تحضير الأطعمة والنشويات، ويفضل تناوله مطبوخا حتى لا يسبب عسر الهضم، فهو يمد الجسم بنسبة عالية من البروتينات والعديد من العناصر الغذائية الأخري ويؤمن الكثير من مستخدميه بفاعليته في تقوية القدرة المناعية بتناوله طازجا.